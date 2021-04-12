Украинская певица Злата Огневич стала победительницей первого сезона грандиозного шоу "Маска". Зрители возмутились, ведь артистка в одном из эфиров была приглашенным гостем и никто не ожидал, что она может скрываться под двумя масками. Злата поделилась, что цель ее участия одна – не рассекретить себя.

После победы в "Маске" Огневич оказалась в центре скандала. Большинство зрителей считает, что исполнительница получила первое место обманом, поскольку в 9 выпуске была приглашенным гостем проекта – Вороном. Также обвиняют и продюсеров проекта, которые прибегли к таким хитростям. После волны критики Злата рассказала об участии в "Маске" на личной странице в инстаграме.

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Злата Огневич об участии в "Маске"

"Я всегда хотела играть в кино, примерять на себя разные образы и роли. Именно этот музыкальный проект дал мне эту возможность. Каждый эфир – новый номер и новая маска для зрителей", – написала в публикации артистка.

Цель лишь одна – не рассекретить себя. Голос, походка и манера общения с судьями. Я придавала значение каждой детали,

– подчеркнула Злата.

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Огневич добавила, что была уверена в том, что ее рассекретят в первом же эфире. В Украине мало миниатюрных певиц с сильным вокалом. Она даже завидовала Сому и Дракону, ведь в их костюмах не видно фигуры человека.