Анастасия Приходько впервые показала лицо 5-месячного сына: милое фото

Известная украинская певица Анастасия Приходько объявила, что сегодня, 25 августа, празднует празднует 5 месяцев со дня рождения своего сына Луки. По этому случаю она впервые показала фото, на котором видно лицо малыша.

Украинская певица Анастасия Приходько скрывала свою беременность. После того, как она стала многодетной мамой, сначала не рассекречивала пол ребенка и не показывала лицо.

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Анастасия Приходько показала лицо сына

Артистка призналась, что 5 месяцев назад у нее родился сын, то есть 25 марта. В важный для мальчика день мама показала несколько миловидных фото с ним.

На одном из снимков можно увидеть маленького Луку на груди у звездной мамочки. На этот раз певица не стала скрывать его лицо. Поклонники засыпали Анастасию Приходько поздравлениями и комплиментами.

Текст публикации Анастасии Приходько

5 месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом, твои мама, папа, брат и сестренка.



Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько



Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько



Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько

Анастасия Приходько – в третий раз мама: что известно