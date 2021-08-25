Жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова активно развивает свой инстаграм-блог. На днях она общалась с поклонниками в сторис.
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Детское фото Виктора Павлика
Многих поклонников супружеской четы музыканта и его концертного директора интересует, покажет ли пара лицо своего 2-месячного сына. Екатерина Репьяхова ответила, что, возможно, сделает это во время их поездки в Турцию.
Также жена Виктора Павлика призналась, что малыш сильно похож на своего отца, когда тот был еще ребенком. Она показала фотографию артиста.
Перед камерой Виктор смешно позировал в вязаном костюме и шапке. Такое редкое фото вызвало восторг у фанатов.
Виктор Павлик в детстве / Фото из инстаграм-сторис
Что известно о детстве Виктора Павлика
- Артист родился и провел детство в Теребовле – небольшом городке. Там, на Тернопольщине, до сих пор живет мать Виктора Павлика. Звездный сын часто посещает мать.
- "Здесь все мое родное, каждый камешек, каждое дерево. В детстве мы играли здесь в войну и в индейцев", – рассказывал певец в интервью.
- Парень начал петь в 4 года. Родители увидели, что у малыша настоящий талант и подарили ему гитару.
- С 16 лет Виктор Павлик работал в ресторанах и на свадьбах. Он был участником группы "Эверест". В 18 лет юноша пошел в армию, а после возвращения его жизнь резко изменилась. Тогда начался период его популярности.