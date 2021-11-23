Анастасия Приходько снялась в фотосессии с детьми и показала лицо младшего сына: фото

Украинская певица Анастасия Приходько позировала в фотосессии с детьми для журнала "Отдохни". Артистка держала на руках маленького сына Луку. Эти фотографии заинтересовали общественность, поскольку звезда редко показывает лицо мальчика.

Артистка старается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз, охраняет свою семью. Однако иногда делает исключения и радует поклонников.

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Новые фото Анастасии Приходько с детьми

Артистка позировала в семейной фотосессии вместе с тремя детьми. Она мило улыбалась и обнимала потомков. Для съемки знаменитость выбрала классический костюм коричневого цвета, состоящий из пиджака, брюк и черного топа. Волосы звездная мамочка уложила ровно, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди украшений на Анастасии были лаконичные серьги.



Анастасия Приходько с детьми / Фото из инстаграма певицы

Больше всего внимание публики привлекли фото с маленьким Лукой. Поскольку лицо мальчика редко можно увидеть в сети, то поклонников кадры заинтересовали.

Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет 8 месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много есть, а еще играть с сестрой и братом. И передаем всем вам большой привет,

– написала Анастасия под фото.



Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото из инстаграма певицы



Анастасия Приходько с детьми / Фото из инстаграма певицы

Анастасия Приходько – многодетная мамочка