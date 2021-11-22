22 ноября в Украине отмечают трогательный и теплый праздник, посвященный мальчикам и мужчинам – День сына. Официально эта дата не была принята, поэтому праздник сына – довольно молод. Однако благодаря социальным сетям о нем узнает все больше людей.
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Украинские звезды поздравили с Днем сына
Катя Осадчая
Знаменитость запостила чувственный ролик, составленный из семейных кадров. Телеведущая поделилась, что для нее этот праздник тройной. Ведь она мама сразу трех сыновей.
С Днем сыновей! В нашей семье тройной праздник. Последние месяцы учусь всем одинаково уделять внимание и надеюсь, что у меня получается. Прогулки с Данилой, на пиццу с Иваном и ночные разговоры с Ильей, ведь нужно успеть поговорить между парами. Люблю вас мои ребята, вы моя гордость!
– написала Катя Осадчая.
Юрий Горбунов
Муж Кати Осадчей не удержался от поздравлений и показал трогательное фото с женой и двумя сыновьями.
Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре!! Но это фото наше любимое! С Днем сыновей!! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми!! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами,
– поздравил Юрий Горбунов.
Юрий Горбунов поздравил с Днем сына / Фото из инстаграма звезды
Влад Яма
Хореограф и судья "Танцев со звездами" опубликовал забавную фотографию с сыном Леоном, где держит его на руках.
Сынок, ты полностью изменил мою жизнь! Люблю невероятно! Верю в Тебя и знаю, что все получится! Спасибо Лилии Яме за это чудо. Всех с Днем сына!
– написал Влад Яма.
Влад Яма поздравил с Днем сына / Фото с инстаграммы звезды
Илона Гвоздева
Танцовщица поделилась милым снимком с сыном Домиником из бассейна.
"Оказывается сегодня День сына. Узнала я об этом из поздравлений. Первая мысль, которая в этот момент пришла в голову: Господи, какая я рассеянная мать! А потом успокоила себя и сказала, ну как я могла знать, если раньше всегда была мамой дочери. Сын мой, будь здоровым и крепким малышом. Люблю", – поздравила Илона Гвоздева.
Илона Гвоздева поздравила с Днем сына / Фото из инстаграма звезды
Светлана Тарабарова
Певица обнародовала чувственное фото с сыном Иваном.
Безграничная любовь! Маленький мальчик, изменивший мою жизнь навсегда. Обожаю. Поздравляю всех родителей,
– написала Светлана Тарабарова.
Светлана Тарабарова поздравила с Днем сына / Фото с инстаграммы звезды
Оля Цыбульская
Звезда сняла инстаграм-сторис, где показала сына Нестора, который в этом году пошел в школу.
Пришел мой школьник из школы. Сегодня День сыночка. Допишем и пойдем за подарочком,
– поделилась Оля Цыбульская.
Оля Цыбульская поздравила с Днем сына / Фото из инстаграма звезды
Ирина Монатик
Хотя сам мультиартист не поделился поздравлениями в социальных сетях, его жена Ирина опубликовала архивное фото и видео.
Наше сокровище с Монатиком. От всего сердца желаем всем людям – плодов взаимной любви (побольше). С Днем сыновей, дорогие друзья,
– написала звездная жена.
Для просмотра видео листайте вправо:
Александр Пономарев
Исполнитель опубликовал милое фото с сыном Александром. Певец также поделился, как его сын оценил новую композицию и видео на нее.
Сегодня День сына! Из недавнего разговора с ним. "Как тебе новая песня и клип?", – "Клип класс, музыка вайбовая". Я растерялся. Но все равно поздравляю тебя, сын,
– написал Пономарев.
Александр Пономарев поздравил с Днем сына / Фото из инстаграма звезды