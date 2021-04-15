В воскресенье, 11 апреля, принц Гарри прибыл в Лондон из США на похороны дедушки принца Филиппа. Он проводит карантин во Фрогмор-хаус, где живет принцесса Евгения. Так, она успела познакомить брата с двухмесячным сыном Августом.

Из-за карантинных ограничений принцесса Евгения и Джек Бруксбенк не смогли официально познакомить родных с новорожденным первенцем Филиппом Августом, который родился еще 9 февраля. Мальчика видели лишь немногие члены королевской семьи. Среди них и принц Гарри!

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В имении Фрогмор-хаус неподалеку от Виндзорского замка, принц Гарри отбывает 10-дневный карантин после прибытия в Лондон. Однако инсайдеры утверждают, что он нарушил режим самоизоляции и успел встретиться с кузиной и познакомиться с ее двухмесячным сыном Августом. К слову, принцессе Евгении также досталась почетная миссия. Она одна из первых увидела Гарри после года разлуки.

"У Гарри и Евгении самые близкие отношения с внуками королевы Елизаветы II. Как и Гарри, Евгения очень верна, честна и весела. Они часто проводили вместе вечера в Лондоне", – говорится в источнике.

Инсайдеры подчеркивают, что у принца Гарри и принцессы Евгении всегда были теплые отношения. Он рассказывал ей о своих романтических отношениях и доверял личное. Тесная связь с братом повлияла и на общение принцессы Йоркской с Меган Маркл, которая не смогла прилететь в Великобританию из-за беременности.

"Евгения действительно единственный член королевской семьи, с которым Меган все еще близка", – сообщил источник.

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Отметим, за три месяца до родов принцессы Евгении Меган Маркл и принц Гарри отдали ей свое поместье Фрогмор-хаус, которое получили в подарок от королевы Елизаветы II по случаю свадьбы. Роскошный дом до сих пор остается резиденцией пары в Великобритании.