О разрыве влюбленных заявил представитель успешной актрисы. Роман 42-летней Кэти Холмс и 34-летнего Эмилио Витоло завершился около двух недель назад.
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На их отношениях негативно сказались новые съемки знаменитости, которые происходят в штате Коннектикут. Сначала они виделись все реже, а потом приняли решение остаться друзьями.
Пара разошлась мирно, они остаются друзьями,
– говорится в сообщении.
"Их отношения угасли. Они поняли, что им лучше дружить. Кэти и Эмилио очень наслаждались совместным времяпрепровождением, однако им просто не удавалось видеться чаще. Она сосредотачивается на том, чтобы быть мамой, и на своих будущих проектах", – поделился представитель звезды.
Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке / Фото Getty Images
Роман Кэти Холмс и Эмилио Витоло: что известно
- Об отношениях актрисы с известным ресторатором из Нью-Йорка стало известно в начале сентября прошлого года. Тогда папарацци подловили их на свидании за поцелуями.
- Через несколько недель Кэти Холмс засветилась на прогулке с Эмилио Витоло, подтвердив слухи о новом романе. Они попали в объектив фотографов, держась за руки.
- Актриса была в восторге от шеф-повара, который "не испорчен славой, а счастье и традиционные ценности ставит на первое место".