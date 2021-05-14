О разрыве влюбленных заявил представитель успешной актрисы. Роман 42-летней Кэти Холмс и 34-летнего Эмилио Витоло завершился около двух недель назад.

Интересно Были мысли, что он себе кого-то нашел, – SLAVIA о супружеской жизни с Дзидзьо

На их отношениях негативно сказались новые съемки знаменитости, которые происходят в штате Коннектикут. Сначала они виделись все реже, а потом приняли решение остаться друзьями.

Пара разошлась мирно, они остаются друзьями,

– говорится в сообщении.

"Их отношения угасли. Они поняли, что им лучше дружить. Кэти и Эмилио очень наслаждались совместным времяпрепровождением, однако им просто не удавалось видеться чаще. Она сосредотачивается на том, чтобы быть мамой, и на своих будущих проектах", – поделился представитель звезды.

Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке / Фото Getty Images

Роман Кэти Холмс и Эмилио Витоло: что известно