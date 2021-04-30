29-летняя Alyona Alyona подчеркнула, что прежде всего стремилась изменить свои пищевые привычки и улучшить все показатели организма, что ей и удалось. Однако после Нового года она отказалась от спорта и прекратила есть по таймингу, что сказалось на весах. Так, рэперша снова поправилась на 10 килограммов.
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Я сбросила 15 килограммов к Новому году, и у меня начались проблемы с ногой, которые есть до сих пор. Плюс все карантины и так далее, я не могу ходить в тренажерную. Я набрала почти все, что сбросила. 10 из 15 килограммов,
– поделилась Alyona Alyona.
К слову, она планирует худеть дальше и не боится изменять свой сценический образ. Артистка считает, что публика любит ее за внутренний стержень, а не за внешность. Кроме того, угодить всем – невозможно.
"Будет такая горка людей, которые скажут: "Фу, мы тебя любили за сало". Нет сала, нет любви", – пошутила Alyona Alyona.
"Я считаю, что у каждого артиста, общественного деятеля стержень не снаружи, а внутри. Независимо от того, изменишься ли ты, поправишься ли, похудеешь ли, покрасишь ли волосы, родишь ли, твой стержень не исчезнет. Он может дополниться, расшириться, но не исчезнет", – подчеркнула рэперша.
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Как худела Alyona Alyona
- После своего 29-летия рэперша решила худеть. Тогда она весила 127,4 килограмма и мечтала избавиться от 29 килограммов за год – к своему 30-летию. Важной причиной стало то, что Alyona Alyona была за шаг до сахарного диабета.
- Звезде пришлось отказаться от любимых блюд – наваристого папиного борща, мяса и сладкого.
- В начале июля Alyona Alyona похвасталась первыми результатами похудения. После месяца правильного питания и тренировок в зале она стала заметно стройнее.
- До конца июля артистка похудела на 10 килограммов, ведь каждый день просыпалась в 6 утра, ела три раза на день четко по таймингу и ложилась спать не позже 23 часов.
- Впоследствии Alyona Alyona призналась, что спорт – не ее любовь, однако она все же сбрасывала килограммы в тренажерном зале.