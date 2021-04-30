29-летняя Alyona Alyona подчеркнула, что прежде всего стремилась изменить свои пищевые привычки и улучшить все показатели организма, что ей и удалось. Однако после Нового года она отказалась от спорта и прекратила есть по таймингу, что сказалось на весах. Так, рэперша снова поправилась на 10 килограммов.

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Я сбросила 15 килограммов к Новому году, и у меня начались проблемы с ногой, которые есть до сих пор. Плюс все карантины и так далее, я не могу ходить в тренажерную. Я набрала почти все, что сбросила. 10 из 15 килограммов,

– поделилась Alyona Alyona.

К слову, она планирует худеть дальше и не боится изменять свой сценический образ. Артистка считает, что публика любит ее за внутренний стержень, а не за внешность. Кроме того, угодить всем – невозможно.

"Будет такая горка людей, которые скажут: "Фу, мы тебя любили за сало". Нет сала, нет любви", – пошутила Alyona Alyona.

"Я считаю, что у каждого артиста, общественного деятеля стержень не снаружи, а внутри. Независимо от того, изменишься ли ты, поправишься ли, похудеешь ли, покрасишь ли волосы, родишь ли, твой стержень не исчезнет. Он может дополниться, расшириться, но не исчезнет", – подчеркнула рэперша.

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Как худела Alyona Alyona