Сестра Кейт Миддлтон Пиппа стала мамой во второй раз
Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила второго ребенка в понедельник, 15 марта. С мужем Джеймсом Мэттьюзом они стали родителями дочери, которую назвали Грейс Элизабет Джейн.
Источник:People
Кроха родилась утром 15 марта с весом 2,7 килограмма. По информации инсайдеров, как мама Пиппа Миддлтон, так и новорожденная Грейс Элизабет Джейн чувствуют себя хорошо.
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"Она чувствует себя прекрасно, все рады такому счастливому пополнению", – говорится в источнике.
Стоит добавить, что второго ребенка супруги Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз назвали подобно герцогине Кембриджской. У Кейт Миддлтон также есть второе имя Элизабет. Другие же источники уверены, что новоиспеченные родители назвали дочь в честь Ее Величества – королевы Елизаветы II.
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