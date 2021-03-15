Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила второго ребенка в понедельник, 15 марта. С мужем Джеймсом Мэттьюзом они стали родителями дочери, которую назвали Грейс Элизабет Джейн.

Кроха родилась утром 15 марта с весом 2,7 килограмма. По информации инсайдеров, как мама Пиппа Миддлтон, так и новорожденная Грейс Элизабет Джейн чувствуют себя хорошо.

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"Она чувствует себя прекрасно, все рады такому счастливому пополнению", – говорится в источнике.

Стоит добавить, что второго ребенка супруги Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз назвали подобно герцогине Кембриджской. У Кейт Миддлтон также есть второе имя Элизабет. Другие же источники уверены, что новоиспеченные родители назвали дочь в честь Ее Величества – королевы Елизаветы II.

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