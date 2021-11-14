95-летняя Елизавета II потянула спину и отменила очередной публичный выход

В воскресенье, 14 ноября, королева Елизавета II должна была появиться на поминальной службе жертв военных конфликтов. Это должен был быть первый публичный выход Ее Величества за последние две недели. Однако она потянула спину и не пришла на мероприятие.

Менее чем за два часа до поминальной службы возле военного мемориала Кенотаф в Лондоне стало известно, что Елизаветы II на ней не будет. Представители Ее Величества объявили, что она потянула спину и с большим сожалением решила пропустить траурную церемонию. Это решение якобы не связано с предварительными медицинскими рекомендациями.

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Королева потянула спину и с большим сожалением решила, что не сможет посетить сегодняшнюю воскресную поминальную службу в Кенотафе. Ее Величество разочарована тем, что пропустит службу,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

что вместо Елизаветы II венок возле мемориала Кенотаф возложил ее сын принц Чарльз. На поминальную службу он пришел с герцогиней Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.



Принц Чарльз / Фото из инстаграма королевской семьи

В то же время, Ее Величество надеется, что боль в спине не помешает ей исполнять легкие служебные обязанности на следующей неделе. Примечательно, что последние две недели она отдыхала от публичных выходов из-за советов врачей.

Эта травма Елизаветы II лишь усугубляет беспокойство относительно ее здоровья, ведь с середины октября она исчезла из поля зрения. Ее Величество уже пропустила поездку в Северную Ирландию и климатическую конференцию ООН в Глазго.

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