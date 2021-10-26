Слухи об ухудшении здоровья Елизаветы II в СМИ не прекращаются уже вторую неделю. Недавно она отменила свой запланированный визит в Северную Ирландию, попав в больницу. Также перед этим ее видели с тростью. Монарх, которая всегда была стойкой и веселой на публике, похоже, испытывает недомогание.

Интересно Ее величество отказывается: почему королева Елизавета не приняла награду "Старожил года"

Хотя королевский двор утверждает, что с королевой все хорошо, и это были плановые обследования, в сеть просочилась информация, что Елизавета II больше не будет проводить официальные мероприятия в одиночестве. Ее будут сопровождать родные из королевской семьи, чтобы в случае каких-либо проблем со здоровьем ее всегда кто-то мог заменить. Таким образом больше не будет проблем, как в случае с поездкой в ​​Северную Ирландию. Впрочем, Букингемский дворец отказывается комментировать подобные слухи.



Елизавета II с тростью во время одного из недавних выходов / Фото Getty Images

В настоящее время источники издания The Telegraph сообщили, что Ее Величество пока вернулась к "легким обязанностям" королевы в Виндзорском замке. Отметим, что 95-летний монарх не посетила церковную службу в воскресенье, и присутствие на других будущих мероприятиях остается неопределенным, поскольку врачи просят ее отдыхать.