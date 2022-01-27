19-летний Роман Сасанчин крестил дочь: трогательные кадры из церкви

Почти месяц назад, 30 декабря, Роман Сасанчин и его жена Иванна впервые стали родителями. У них родилась дочь Елизавета. Девочку крестили 27 января.

Молодые родители Роман и Иванна Сасанчин еще в роддоме показали лицо новорожденной дочери широкой публике, поэтому не стали затягивать с крестинами. Они окрестили девочку до месяца и показали видео с таинства.

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Роман Сасанчин окрестил дочь

На церемонию Роман и Иванна позвали только самых близких друзей. Они выбрали две пары крестных родителей. Интересно, церковь пришли только родители победителя "Голоса страны", родных девушки не было. Зато супруги пригласили фотографа и видеооператора.

Крестины дочери Романа Сасанчина / Видео из инстаграм-сторис Иванны

После церемонии таинства Роман и Иванна пригласили родителей и гостей в ресторан, где накрыли щедрый стол и обустроили фотозону с надписью "Крестины Элизабет". Ее украсили крыльями ангела, нежно-розовыми, золотистыми и белыми шариками.

Роман Сасанчин с женой, дочкой и подругой / Фото из инстаграма девушки

Молодой папа также добавил трогательное видео с празднования крестин.

Сегодня важный для нас день – крещение Элизабет. Спасибо, кто сегодня с нами разделяет этот радостный момент жизни,

– поделился он.

Что известно об отцовстве Романа Сасанчина

Девочка появилась на свет 30 декабря 2021 года. 19-летний певец присутствовал на родах и поддерживал любимую при потугах. Дочь они назвали Елизаветой, но в свидетельстве о рождении записали Элизабет.

К сожалению, роды Иванны были тяжелыми, ей пришлось делать кесарево сечение.

Жену Сасанчина выписали из роддома на четвертый день. За дочку он подарил ей подвеску с изображением матери и малыша и розы.

Через три недели после рождения дочери Иванна заболела и легла в больницу. У девушки застаивалось молоко, из-за чего поднялась высокая температура, появились тошнота, слабость и головная боль.