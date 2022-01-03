В понедельник, 3 января, жена Романа Сасанчина вернулась домой с дочкой. Из роддома Тернополя их выписали на четвертый день. По этому случаю 19-летний юноша сумел устроить любимой настоящий праздник.

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В больницу он прибыл с горой розовых шариков, цветами и особым подарком для Иванны. Роман вручил жене подвеску с изображением матери и малыша. Этот сюрприз умилил Иванку.

Подарок Романа Сасанчина любимой / Фото из инстаграм-сторис Иванны

К слову, на выписке из роддома не было ни Романовых, ни Иванчиных родителей. Единственные, кто поддержали молодое семейство, – подруги Вика и Лидия. Они и помогли супругам доставить малютку Элизабет домой.

Наш ребенок и Иванка приехали сегодня домой здоровыми и невероятно счастливыми,

– поделился Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин с женой Иванной и дочкой / Фото из инстаграма певца

Роман Сасанчин с женой, дочкой и подругой / Фото из инстаграма певца

Роман Сасанчин с женой, дочкой и подругой / Фото из инстаграма певца

Напомним, ранее Роман Сасанчин рассказывал, что его родители спокойно отреагировали на незапланированную беременность Иванны. Мама парня сказала: "Будет третья Ромашечка", а отец сказал: "Ну что, молодец сынок".

Все о родах жены Ивана Сасанчина

19-летний победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна стали родителями 30 декабря. Юноша присутствовал на родах, поэтому сразу опубликовал фото с новорожденной дочкой, показав ее лицо.

Впоследствии певец признался, что у любимой были тяжелые роды, поэтому ей пришлось сделать кесарево сечение.

Девочку назвали Елизаветой, но в свидетельстве о рождении укажут имя Элизабет.

Полный текст публикации Романа Сасанчина:

И все же хотим выразить огромную благодарность перинатальному центру Тернополя за то, что несмотря на все сложности, которые были у нас с Иванкой, выполнили свою работу на самом высоком уровне. И самое главное – сделали все для того, чтобы наш ребенок и Иванка приехали сегодня домой здоровыми и невероятно счастливыми.

Отдельно хотим искренне поблагодарить за невероятно прекрасные роды. Спасибо за ваши золотые руки.