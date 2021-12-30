О пополнении в молодой семье Роман рассказал на своей странице в инстаграме. Его девушка родила девочку, которая стала первенцем для влюбленных.
До слова Жена Романа Сасанчина рассказала, как они мирятся после ссор
19-летний победитель "Голоса страны" присутствовал на родах. Он поддерживал любимую во время потуг и услышал первый крик своей крохи.
"Настоящие схватки не перепутаешь ни с чем. Я уже убедилась, мои тренировочные, это цветочки были. Это такой кайф, когда они отпускают", – делилась Иванна с подписчиками прямо из родзала.
Я счастлив. Благодарю Бога за это,
– лаконично подписал Роман Сасанчин.
Роман Сасанчин с новорожденной дочкой / Фото из инстаграмма певца
Что известно о первом ребенке Романа Сасанчина и его невесты Иванны
- Известно, что влюбленные Роман и Иванна познакомились через общих друзей в 2020 году. Девушка старше певца на 4 года.
- Через несколько месяцев после знакомства, пара начала жить вместе в квартире Романа, которую он выиграл в шоу "Голос страны".
- В конце мая 2021 года победитель песенного конкурса признался, что предложил девушке руку и сердце, взамен она ответила парню "Да".
- В конце августа пара всколыхнула сеть сообщением, что они ожидают появления ребенка.
- Роман и Иванна скрывали пол ребенка, но через некоторое время опубликовали видео, где прокалывают воздушный шар, из которого сыплются розовые конфетти. Так они сообщили, что ждут дочь.