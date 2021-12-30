О пополнении в молодой семье Роман рассказал на своей странице в инстаграме. Его девушка родила девочку, которая стала первенцем для влюбленных.

До слова Жена Романа Сасанчина рассказала, как они мирятся после ссор

19-летний победитель "Голоса страны" присутствовал на родах. Он поддерживал любимую во время потуг и услышал первый крик своей крохи.

"Настоящие схватки не перепутаешь ни с чем. Я уже убедилась, мои тренировочные, это цветочки были. Это такой кайф, когда они отпускают", – делилась Иванна с подписчиками прямо из родзала.

Я счастлив. Благодарю Бога за это,

– лаконично подписал Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин с новорожденной дочкой / Фото из инстаграмма певца

Что известно о первом ребенке Романа Сасанчина и его невесты Иванны