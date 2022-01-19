Жена Романа Сасанчина заболела, ее госпитализировали. На помощь молодому папе приехали его родители, впервые увидевшие внучку.

Обратите внимание Нет сил и высокая температура: жена Романа Сасанчина заболела

Родители Романа Сасанчина познакомились с внучкой

Мама артиста весной два месяца провела в больнице. Женщина тяжело перенесла коронавирус, врачи боролись за ее жизнь. После болезни организм Евдокии Петровны ослаб, однако встреча с внучкой доставила ей большую радость.

Это видно на трогательной фотографии, которую Роман опубликовал на личной странице с родителями. Его папа держал на руках маленькую внучку, а мама мило улыбалась, глядя на нее.

Вот и наше знакомство дедушки и бабушки с первой внучкой. Это был чрезвычайно трогательный и теплый момент,

– написал Роман под фото.

Молодой папа добавил, что до сих пор родители не приезжали, потому что волновались за маленькую Элизабет, хотели, чтобы она немного адаптировалась к жизни и подросла. Но сегодня они очень счастливы.

Родители Романа Сасанчина с дочерью / Фото из инстаграма певца

Напомним, у жены Романа Сасанчина – Иванны – внезапно поднялась температура, началась ужасная головная боль, болело в груди, она "чувствовала себя, как овощ". Так было несколько дней, никакое лекарство не помогало. На сегодня девушку госпитализировали, несколько дней она проведет под наблюдением врачей.