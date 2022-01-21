Как рассказывал Роман Сасанчин в инстаграме, его родители долго не приезжали к новорожденной внучке Элизабет, чтобы ребенок лучше адаптировался к окружающей среде и не "подхватил" какую-то болезнь. Только сейчас, через три недели после родов, родители Василий и Евдокия приехали в гости в Большую Березовицу Тернопольской области.

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Сами же родители юного артиста живут в селе Садки Чортковского района. Ранее Роман показывал, как они с интересом рассматривают крошечную Элизабет на руках у дедушки Василия, а впоследствии Иванна поделилась милым семейным снимком.

На нем все семья сидела у новогодней елки – Иванна удобно устроилась на коленях у отца Романа, а парень сел рядом с мамой. Вся семья надела красивые вышиванки, кроме Иванки, накинувшей на серый кардиган "американский" платок.

Семья Романа Сасанчина / Фото из инстаграма Иванны

Сейчас Иванна продолжает лечиться, пока Роман ухаживает за их маленькой дочкой Элизабет. Девушка не уточняла причину госпитализации.