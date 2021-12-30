Украинский певец и новоиспеченный отец Роман Сасанчин поделился первыми подробностями после рождения дочери. Он рассказал, как прошли роды и рассекретил имя дочери.
Важно Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна впервые стали родителями
Роман Сасанчин о родах
Артист поделился, что как беременность, так и роды были нелегкими. "Уже сегодня в два часа ночи Иванка звонит, и говорит: "У меня схватки начались". С того момента я с ней сидел. Она не смогла естественно родить, ее кесарили. Буквально пол часа назад мне принесли маленькое чудо! Я не могу передать эти эмоции", – поделился звездный отец.
Хотя сначала Роман Сасанчин сомневался, пойдет ли на партнерские роды, уже перед важным событием он таки решил осмелиться на то, чтобы поддержать любимую в процессе.
Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это такое таинство, которое возможно будет только один раз в нашей жизни и я очень хочу поддерживать ее,
– рассказал исполнитель.
Новоиспеченный отец рассекретил имя дочери: "Назвали Елизавета. Элизабет будет в паспорте". Он добавил, что никогда не думал о том, что станет отцом в 19 лет.
"Я никогда не мог подумать ... я очень переживал. Это прежде всего ответственность. Многое для ребенка сделать. Когда я сидел в палате и услышал крик на весь коридор, я сразу понял, что это мое", – сказал Роман Сасанчин.
Роман Сасанчин с дочкой / Фото из инстаграма Сасанчина
Беременность жены Романа Сасанчина
- В августе пара призналась, что станет родителями впервые. Беременность была незапланированной, потому что Иванна была убеждена, что не сможет быстро забеременеть из-за постоянных гормональных сбоев.
- Победитель "Голоса страны" был шокирован, когда увидел две полоски на тесте. Влюбленные не ожидали, что через 9 месяцев станут родителями. Однако эта новость для них была лишь счастливой.
- Впоследствии стало известно, что у Романа и Иванны родится девочка. Жена Романа Сасанчина признавалась, что ей страшно перед родами, ведь беременность проходила непросто.