Розриваю стосунки з директором, – Alina Pash з'ясувала, як Суспільне отримало фальшиву довідку

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Alina Pash після того, як Суспільне отримало фальшиву довідку про її в'їзд на територію Криму, розриває стосунки зі своїм директором. Сама ж артистка довідку про перетин кордону отримати не може.

Артистка вибачалася перед українцями за ситуацію, яка склалася навколо цієї довідки та наголосила, що честь і гідність для неї набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах.

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Alina Pash про фальшиву довідку

Команда Паш з'ясувала, як саме фейкова довідка про її в'їзд на територію Криму потрапила до представників Суспільного. Поки вона чекала на офіційну відповідь на запит від ДПСУ, член її команди намагався знайти інформацію якомога швидше й обрав не той шлях, який погодила вона чи хтось інший з команди.

Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав,

– повідомила артистка.

Аліна не знає, хто видав цю довідку. Однак, якщо вона підроблена чи несправжня, висновки мають робити правоохоронні органи та суд.

"Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає за цим негативним шумом навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі й неприємні палки в колеса", – додала Паш.

Вокалістка розуміє, що людина з її команди хотіла допомогти, але Паш наголосила: "Я громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну у світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах".

Сьогодні я розриваю стосунки з моїм директором, цим уже займаються юристи,

– заявила виконавиця.

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Alina Pash отримала довідку від ДПСУ

16 лютого Аліна Паш отримала відповідь від Державної прикордонної служби України на свій запит щодо в'їзду на територію окупованого Криму.

ДПСУ зазначила, що не може надати інформацію про перетинання Аліною Паш державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованою територією АР Крим, оскільки такі дані зберігаються протягом п'яти років. Оскільки Паш їздила в Крим у 2015 році, то цей термін давно минув.

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Скандал навколо довідки Alina Pash про візит у Крим: головне

Після фіналу Нацвідбору Alina Pash показала довідку нібито від ДПСУ, яка підтверджує те, що вона у 2015 році їздила в Крим з України.

14 лютого активіст Сергій Стерненко заявив, що цей документ є фейком і звернувся до Суспільного з вимогою дискваліфікували артистку з конкурсу.

Також активіст додав, що словосполучення "державний кордон України з Кримом" – є неприпустимим формулюванням у довідці, адже таким чином Alina Pash визнає Крим як частину РФ

Після звернення Стерненка та ще декількох громадян Суспільний мовник прийняв рішення поки що не підписувати договір з Паш. Представники Суспільного попросили ДПСУ підтвердити або спростувати фальсифікацію довідки.

Прикордонники заявили, що не видавали цей документ Паш.

Згодом виконавиця пояснила, що не сама отримувала документ, а довірила цю справу члену команди, оскільки перед відбором хворіла.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький наголосив, що, на його думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні.

Текст публікації Alina Pash:

"Як і обіцяла, перше, що ми зробили – з'ясували всередині команди обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку



Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас.



Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка"», через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав.

Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо. Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку ми готові допомагати у встановленні істини.



Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі і неприємні палки в колеса.



Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима.



Я громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну в світ!

Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах.

Сьогодні я розриваю стосунки з моїм директором, цим уже займаються юристи.



Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Наразі довідка у Суспільного мовника. Далі буде…"