Упродовж кількох днів в середині листопада українці нарахували 7 графіті в Київській області, які дуже нагадують авторський стиль Бенксі. Їх знайшли у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві. Проте у своєму інстаграмі художник підтверджував лише у Бородянці.

До слова Гімнастка на руїнах: легендарний Бенксі визнав, що зробив графіті у Бородянці

У виданні The Art Newspaper британський вуличний художник вперше підтвердив, що всі сім графіті створив він. Серед них є такі:

гімнастка "з Бородянки";

чоловік, який, схожий на президента Росії Володимира Путіна, і якого кидають на підлогу під час матчу з дзюдо з хлопчиком; відомо, що у Путіна чорний пояс у цьому виді спорту, а менший за розміром хлопчик може символізувати Україну;

двоє дітей, які нібито катаються на гойдалці, але насправді це металевий "їжак" для танків, які зварювали на початку війни;

інша маленька гімнастка, яка наче на автомобільних шинах виконує пірует;

жінка у халаті, з волоссям на бігуді, у протигазі та з вогнегасником у руках;

бородатий чоловік, який приймає ванну;

ядерна боєголовка у вигляді статевого органу, який хочуть запустити росіяни з кузова вантажівки з літерою Z.

Для перегляду усіх робіт Бенксі гортайте направо:

Нагадаємо, що чутки про те, що Бенксі прибув до України, поповзли ще минулого тижня, коли були помічені перші три роботи на Київщині. Але невідомий художник їх ні спростовував, ні підтверджував, за винятком гімнастки у Бородянці 11 листопада. Зазначимо, що свої малюнки він створив у містах Київщини, які зазнали найбільших руйнувань через обстріли росіян та їхню тимчасову окупацію.

Проте Бенксі не вперше підтримує Україну – ще на початку повномасштабного російського вторгнення, у березні на тихому аукціоні продали репродукцію однієї з найвідоміших антивоєнних робіт художника "CND Soldiers", а виручені кошти (106,5 тисяч доларів) направили до Київської дитячої лікарні "Охматдит".



Картина Бенксі CND Soldiers / Фото з офіційного сайту Бенксі