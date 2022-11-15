Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерард Пике приковали внимание к своей паре после новостей о разводе. На днях стало известно, что будут делать бывшие супруги с общим имуществом.

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Как Шакира и Пике делят имущество

Артистка и спортсмен решили разделить все, что нажили за время брака. Однако общее роскошное поместье в Барселоне не достанется никому – экспара хочет выставить его на продажу.

Этот дом расположен в получасе езды от центра Барселоны. В нем есть студия звукозаписи, тренажерный зал, корт для тенниса и поле для минифутбола.

После долгих обсуждений Шакира и Жерард решили, что цена дома будет примерно 12-14 миллионов долларов. К Новому году певица планирует остаться в имении, а после переедет и начнет жизнь с нового листа.

Кратко о разводе Шакиры