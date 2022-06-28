Розійшлись мирно: Дорофєєва привітала свого колишнього Дантеса з днем народження

На початку повномасштабного російського вторгнення Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Попри те, що Надя вже знайшла нового бойфренда, вона далі піклується про свого ексчоловіка.

Дантес ще раніше розповідав, що вони розійшлись мирно як дорослі та свідомі люди, і бажають один одному лише всього найкращого. Слова підтвердились вчинком артистки, яка залишила в інстаграм-сторіс спільне фото з "ексом" та ніжне привітання. Сьогодні Володимир святкує 34-річчя.

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З днем народження тебе! Знаю, як багато ще ти зробиш всього крутого. Нехай твої мрії здійснюються,

– написала співачка.

Для публікації Надя поширила фото Володимира з його сторінки, де він раніше з коханою відпочивав у Мексиці. Романтична відпустка була у січні 2022 року, і вона стала останньою в статусі одруженої пари.



Дорофєєва привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіс

Сам музикант поки що ніяк не відреагував на побажання дівчини та не поширив на свій інстаграм сторіс, втім, в особистій публікації він написав, що найкращим подарунком для нього буде, якщо підписники зроблять внески у фонд "Повернись живим".

"У мене день народження у День Конституції України! Найкращим подарунком буде перерахування на фонд", – сказав Дантес. Також він сам залишив скриншот, де провів оплату на рахунок благодійного фонду.



Володимир Дантес святкує 34-й день народження / Фото з інстаграм-сторіс

Життя Володимира і Наді після розлучення