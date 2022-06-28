Дантес ще раніше розповідав, що вони розійшлись мирно як дорослі та свідомі люди, і бажають один одному лише всього найкращого. Слова підтвердились вчинком артистки, яка залишила в інстаграм-сторіс спільне фото з "ексом" та ніжне привітання. Сьогодні Володимир святкує 34-річчя.
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З днем народження тебе! Знаю, як багато ще ти зробиш всього крутого. Нехай твої мрії здійснюються,
– написала співачка.
Для публікації Надя поширила фото Володимира з його сторінки, де він раніше з коханою відпочивав у Мексиці. Романтична відпустка була у січні 2022 року, і вона стала останньою в статусі одруженої пари.
Дорофєєва привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіс
Сам музикант поки що ніяк не відреагував на побажання дівчини та не поширив на свій інстаграм сторіс, втім, в особистій публікації він написав, що найкращим подарунком для нього буде, якщо підписники зроблять внески у фонд "Повернись живим".
"У мене день народження у День Конституції України! Найкращим подарунком буде перерахування на фонд", – сказав Дантес. Також він сам залишив скриншот, де провів оплату на рахунок благодійного фонду.
Володимир Дантес святкує 34-й день народження / Фото з інстаграм-сторіс
Життя Володимира і Наді після розлучення
- Приголомшлива новина про розлучення Дорофєєвої та Дантеса сталась всередині березня. Пара казала, що відпускає один одного. Згодом стало відомо, що розрив відбувся ще до 24 лютого. Вони були у шлюбі 6 років.
- Майже одразу Надю почали підозрювати у новому романі. Першою причиною став розрив ресторатора Михайла Кацуріна у той же день, що й у Наді та Володимира. Згодом Надю та Михайла разом побачили разом за обіймами у Барселоні.
- На нові стосунки також натякав колега зірки Позитив, а згодом й Олексій Дурнєв. Сам Володимир Дантес заперечив, що розлучився з Дорофєєвою через Михайла.
- Нещодавно Дорофєєва та Кацурін підтвердили стосунки в інстаграмі, опублікувавши спільні фото. Водночас Дантес продовжує тісне спілкування з ексдружиною Кацуріна – Дашою. Вона разом проводять час та інтригують, що теж начебто разом.
- Варто додати, що раніше ці дві пари тісно дружили – вони робили спільні вечірки, разом відпочивали за кордоном.