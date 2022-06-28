Дантес ще раніше розповідав, що вони розійшлись мирно як дорослі та свідомі люди, і бажають один одному лише всього найкращого. Слова підтвердились вчинком артистки, яка залишила в інстаграм-сторіс спільне фото з "ексом" та ніжне привітання. Сьогодні Володимир святкує 34-річчя.

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З днем народження тебе! Знаю, як багато ще ти зробиш всього крутого. Нехай твої мрії здійснюються,

– написала співачка.

Для публікації Надя поширила фото Володимира з його сторінки, де він раніше з коханою відпочивав у Мексиці. Романтична відпустка була у січні 2022 року, і вона стала останньою в статусі одруженої пари.



Дорофєєва привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіс

Сам музикант поки що ніяк не відреагував на побажання дівчини та не поширив на свій інстаграм сторіс, втім, в особистій публікації він написав, що найкращим подарунком для нього буде, якщо підписники зроблять внески у фонд "Повернись живим".

"У мене день народження у День Конституції України! Найкращим подарунком буде перерахування на фонд", – сказав Дантес. Також він сам залишив скриншот, де провів оплату на рахунок благодійного фонду.



Володимир Дантес святкує 34-й день народження / Фото з інстаграм-сторіс

Життя Володимира і Наді після розлучення