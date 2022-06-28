Дантес еще раньше рассказывал, что они разошлись мирно как взрослые и сознательные люди, и желают друг другу всего лучшего. Слова подтвердились поступком артистки, которая оставила в инстаграм-сторис совместное фото с "эксом" и нежное поздравление. Сегодня Владимир отмечает 34-летие.
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С днем рождения тебя! Знаю, как много ты сделаешь всего крутого. Пусть твои мечты сбываются,
– написала певица.
Для публикации Надя распространила фото Владимира с его странички, где он раньше с любимой отдыхал в Мексике. Романтический отпуск был в январе 2022 года, и он стал последним в статусе женатой пары.
Дорофеева поздравила эксмужа с днем рождения / Фото с инстаграм-сторис
Сам музыкант пока никак не отреагировал на пожелания девушки и не распространил на свой инстаграм сторис, впрочем, в личной публикации он написал, что лучшим подарком для него будет, если подписчики сделают взносы в фонд "Вернись живым".
"У меня день рождения в День Конституции Украины! Лучшим подарком будет перечисление на фонд", – сказал Дантес. Также он сам оставил скриншот, где произвел оплату на счет благотворительного фонда.
Владимир Дантес празднует 34-й день рождения / Фото с инстаграм-сторис
Жизнь Владимира и Нади после развода
- Ошеломительная новость о разводе Дорофеевой и Дантеса произошла в середине марта. Пара говорила, что отпускает друг друга. Впоследствии стало известно, что разрыв произошел еще до 24 февраля. Они были в браке 6 лет.
- Почти сразу же Надю начали подозревать в новом романе. Первой причиной стал разрыв ресторатора Михаила Кацурина в тот же день, что и у Нади и Владимира. Впоследствии Надю и Михаила вместе увидели вместе за объятиями в Барселоне.
- На новые отношения также намекал коллега звезды Позитив, а затем и Алексей Дурнев. Сам Владимир Дантес возразил, что расстался с Дорофеевой из-за Михаила.
- Не так давно Дорофеева и Кацурин подтвердили отношения в инстаграмме, опубликовав совместные фото. В то же время Дантес продолжает тесное общение с экс-женой Кацурина – Дашей. Она вместе проводят время и интригуют, что тоже вроде бы вместе.
- Следует добавить, что раньше эти две пары тесно дружили – они делали совместные вечеринки, вместе отдыхали за границей.