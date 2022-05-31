Російська музика та еротичні фото: як живе Слава Камінська в час війни в Нідерландах

Співачка Слава Камінська під час війни з дітьми виїхала з України. Зараз сім'я мешкає в Нідерландах. Та навіть зараз артистка не відмовляється від російської музики та не переходить на українську мову, як це зробили більшість її колег.

У мережі артистка публікує ролики, які знімає під треки російських виконавців, які не засуджують війну. А з Днем Києва Слава привітала, опублікувавши еротичне фото, на якому зображена в спідній білизні.

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Виїзд у Нідерланди

У Нідерланди виконавиця відправилася разом з двома дітьми та мамою. Вона неодноразово скаржилася на життя в цій країні, однак повертатися додому наразі не планує. Камінська розповідала, що там все дуже дорого, складно знайти житло. Слава з рідними живуть в селищі, в готелі, який їм надали. Наразі четверо осіб та собака уживаються на 10 квадратних метрах.

Багато колег Слави, які також виїхали за кордон, намагаються допомагати Україні звідти. Зіркові матусі виступають на благодійних концертах, розповідають про війну у різних країнах світу. Все це активно висвітлюють в мережі. Однак на особистій інстаграм-сторінці Камінської немає інформації про те, як вона допомагає ЗСУ. Натомість артистка поширює контент з дітьми, на відео та у дописах користується російською мовою.

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Слава Камінська не відмовляється від російської мови

До війни в Україні було чимало російськомовних знаменитостей, однак тепер вони вирішили назавжди відмовитися від мови країни-агресорки. Слава ж продовжує розмовляти російською, бо "так зручніше".

Мені завжди так було простіше. Я думаю російською. Так, я можу говорити українською, але мені доводиться перекручувати слова. Можливо, колись і почну говорити, але мені зручніше так,

– заявляла артистка.

Щоправда, 13 травня відбулася прем'єра україномовної пісні "Додому", яку Камінська написала сама.

Та в інстаграм-сторіз зірка продовжує публікувати російськомовний контент. Зокрема, вона часто знімає короткі ролики, де співає під треки російських виконавців, які замовчують війну в Україні.

Слава Камінська слухає трек Artik & Asti: дивіться відео онлайн

Еротичні фото під час війни

29 травня мережа рясніла привітаннями з Днем Києва. Слава Камінська з Нідерландів також долучилася до привітань. Однак вона опублікувала фото в еротичній білизні чорного кольору. На знімку співачка тримала в руках таблички з написами "З пробігом" і "Новинка". Підписала його російською мовою: "Хочу так само гнати. Хочу бути вільною в улюбленому місті. З днем народження, Києве".



Слава Камінська привітала з Днем Києва / Фото з інстаграму співачки

У коментарях під цим дописом чимало шанувальників висловили обурення. Поки в Україні триває війна, Камінська відмовчується в Нідерландах і публікує фотографії, які зовсім недоречні в той час, коли в Україні щодня гинуть люди.

"Надзвичайно патріотично! Що з вами стається, коли ви покидаєте державу? Де дописи на підтримку України?"

"Вже пора українською, щоб не поширювати мову окупантів і рашистів! Слава Україні та ЗСУ!"

"Мовою кацапа".

"Народ, а подякувати людям, які ціною свого життя боронили Київ, захищають нас, щоб ми могли гуляти Києвом чи Львовом? Ти хочеш гнати, а герої – лише додому, до дружин, дітей, батьків".

Коментарі під дописом Слави Камінської / Скриншоти з інстаграму співачки