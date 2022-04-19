Майже від початку повномасштабної війни в Україні Слава вивезла дітей за кордон, а згодом і сама з ними возз'єдналась, поки її ексчоловік Едгар Камінський залишається в Києві. Жінка зізналась, що досі не може адаптуватись до життя за кордоном.

До слова Слава Камінська поскаржилася на дороге життя в Нідерландах: "У нас чудова країна"

Я зараз у Роттердамі і, на жаль, вже місяць я не можу орендувати квартиру. Через те, що тут з житлом дуже складно. На ринку дуже мало квартир і багато бажаючих, тим більше зараз. Окрім того, потрібно довести, що я в місяць заробляю у три рази більше, ніж коштує оренда квартири. Є грант, який може гарантувати мою платоспроможність, проте однаково виникають проблеми,

– каже артистка.

Вона додала, що зараз проживає у готелі в одному номері з мамою та дітьми, оскільки те, що вона знаходить із запропонованого житла або занедбане, або дороге з гарними умовами.



Слава Камінська з сім'єю / Фото з інстаграму артистки

"Але тут принаймі спокійно. Починаєш звикати до того, що літаки, які літають над головою, це просто літаки. Вони не принесуть ніяких негативних новин. Вже і до якихось побутових різких звуків звикла. Дуже хочеться додому. Мені здається, коли все закінчиться, діти перший час побудуть тут, а я першим ділом поїду в Київ", – каже зірка.

Слава також поскаржилась, що у люди в Нідерландах – бюрократи і значно холодніші та повільніші за темпераментом, ніж українці. Тому їй складно у багатьох побутових моментах. Також вона сумує за українськими цінами, адже навіть заміна колеса в автомобілі у Нідерландах тягне на 900 євро, коли в Україні вона могла це зробити за 250 гривень.