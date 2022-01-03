Російська гастролерка Ані Лорак зібралась у тур Україною: в які міста вона насмілиться приїхати
Джерело:"КП в Україні"
Останні сім років Ані Лорак відсиджувалась у Росії, а з серпня 2020-го – штурмує Україну. Після аншлагу на сольнику в Одесі вона анонсувала концертний тур. Він розпочнеться вже у травні.
Наразі російська гастролерка Ані Лорак насмілилась відвідати лише три міста України – Харків, 20 травня, Запоріжжя, 22 травня та Херсон, 23 травня. У Центральну та Західну Україну співачка наразі поки не рипається. Однак у новому заявила, що планує розширити географію туру.
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Ані Лорак зібралась у тур Україною
У Харкові, Запоріжжі та Херсоні Ані Лорак покаже концертну програму The Best, яку представила в Одесі в серпні 2021 року. Проте артистка запевняє, що її розширять старими хітами та новими піснями. До того ж Лорак стверджує, що у турі заспіває українською.
Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів по Україні з програмою The Best. Зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями,
– анонсувала співачка.
Ані Лорак зібралась у тур Україною / Фото "КП в Україні"
Повернення Ані Лорак в Україну
- З січня 2021 року Ані Лорак їздила в Україну. Найчастіше вона з'являлась у Києві, а в липні оголосила, що готує до випуску українську пісню.
- Прем'єра україномовного треку "Бачила" відбулась у вересні, після першого за сім років сольника в Одесі. У клубі Itaka гастролерка зібрала аншлаг, співала українські хіти та зізналась, що скучила за "рідними людьми".
- На "Новій хвилі" в Сочі Ані Лорак відзначилася заявою, що "в музиці немає національності".
- Згодом співачка неоднозначно пояснила свої гастролі Росією. Вона назвала себе "пташкою, яка дарує людям музику без кордонів". Від будь-яких звинувачень у зраді Лорак відхрещується.