Російська гастролерка Ані Лорак зібралась у тур Україною: в які міста вона насмілиться приїхати

Останні сім років Ані Лорак відсиджувалась у Росії, а з серпня 2020-го – штурмує Україну. Після аншлагу на сольнику в Одесі вона анонсувала концертний тур. Він розпочнеться вже у травні.

Наразі російська гастролерка Ані Лорак насмілилась відвідати лише три міста України – Харків, 20 травня, Запоріжжя, 22 травня та Херсон, 23 травня. У Центральну та Західну Україну співачка наразі поки не рипається. Однак у новому заявила, що планує розширити географію туру.

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Ані Лорак зібралась у тур Україною

У Харкові, Запоріжжі та Херсоні Ані Лорак покаже концертну програму The Best, яку представила в Одесі в серпні 2021 року. Проте артистка запевняє, що її розширять старими хітами та новими піснями. До того ж Лорак стверджує, що у турі заспіває українською.

Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів по Україні з програмою The Best. Зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями,

– анонсувала співачка.

Ані Лорак зібралась у тур Україною / Фото "КП в Україні"

Повернення Ані Лорак в Україну