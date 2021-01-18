Українська співачка, яка тривалий час живе та працює в Росії, Ані Лорак прилетіла до Києва. Зірка прогулялася вулицями столиці і поділилася фото та відео. Новина про приїзд артистки швидко розлетілася мережею та неабияк розбурхала українців.

Співачка Ані Лорак прилетіла до Києва. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість активно ділиться фото та відео з прогулянки зимовою столицею. Як користувачі мережі відреагували на такий візит – читайте далі.

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Під час Революції Гідності Ані Лорак переїхала у Росію. Там вона активно розвиває свою кар'єру, співпрацює з російськими виконавцями та отримує музичні премії. З того часу багато українців негативно ставляться до артистки, не приховують свого невдоволення, коли вона висловлюється про Україну. Тому приїзд у Київ неабияк здивував користувачів мережі, які по-різному на нього відреагували.

Ані Лорак в Києві

Артистка прилетіла до Києва у справах, однак не повідомила, у яких саме. На вулицях столиці знаменитість зробила декілька фотографій, а також зняла кілька коротких роликів під час поїздки у таксі.

Виконавиця у дописі розповіла, що на вулиці було досить холодно, проте прогулянка улюбленим Києвом все-таки відбулася.

Ох і мороз сьогодні! Але прогулянка улюбленим Києвом все-таки відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою та чудовою,

– написала в публікації Ані Лорак.

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Ані Лорак в Києві: дивіться відео онлайн

Реакція користувачів мережі

Багато шанувальників співачки зазначили, що дуже сумують за її концертами в Україні. Вони мріють зустрітися з виконавицею та наживо почути улюблені пісні.

Шкода, що нема ваших концертів у Києві.

Як же пощастило тим людям, які проходили повз і зустріли вас! Україна любить!

З приїздом у Київ, Кароліночко! Приїжджайте частіше!



Користувачі мережі про приїзд Ані Лорак до Києва / Скріншот з інстаграму Ані Лорак

Також були й ті, хто нагадав події Євромайдану, коли Ані Лорак втекла до країни-агресора Росії.

Вам же було соромно за Україну, ви ж зрадили її! А тепер повертаєтеся в "улюблене місто Київ?".

В Росії гроші закінчилися? Їдь назад і не повертайся.

Що ти забула в Києві? Коли живеш у Росії, там і гуляй. Тобі ж однаково, що сталося з Кримом і Донбасом.



Користувачі мережі про приїзд Ані Лорак до Києва / Скріншот з інстаграму Ані Лорак