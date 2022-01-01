На думку Божика, в Україні зараз точно не гірші артисти, ніж в Росії-агресорі. Він інколи слухає в автомобілі з дружиною музику і часом перебуває у шоці, що в нас є стільки талановитих виконавців.

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З огляду на різні музичні чарти, що слухає наша молодь, то зрозуміло, що коли приїжджає російський артист, він буде збирати аншлаги. Але по якості – ми зараз не гірші артисти, в нас дуже багато талановитих співаків, вокалістів... Я думаю, що треба далі продовжувати "гнути свою лінію": більше виходити на молодь, своїм прикладом показувати їй, що українське – це також круто,

– поділився музикант.

Але, щоб прищепити любов слухача до українського, в музичному просторі має бути різноманітна музика. Тому що хтось любить слухати реп, хтось рок. Проте колись не було такого вибору артистів, які є зараз, наголошує Божик. Тому абсолютно кожний може для себе щось знайти.

Розмову зі музикантом Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.



Олександр Божик про російських гастролерів / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

"Як я казав раніше, музика зараз – дуже якісна. Але також потрібно звертати велику увагу на саундпродюсера, тому що ти можеш добре співати, писати гарні пісні, але вони повинні гарно звучати. До прикладу, як "Океан Ельзи". От Юлі вони завжди подобаються, тому що в них є баланс: який би симфонічний оркестр не був би на загальному фоні, голос Святослава однаково добре чути. Тому це залежить від саундпродюсерів, які, слава Богу, в нас в Україні є і їх є багато. Я вважаю, що ми на правильному шляху, просто треба своїм прикладом показувати молоді, що це є круто", – додав Олександр.

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Інтерв'ю з Олександром та Юлією Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн