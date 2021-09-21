Російська гастролерка Ані Лорак анонсувала прем'єру пісні українською мовою

Співачка Ані Лорак вже понад 7 років живе та розвиває кар'єру в Росії. Влітку цього року артистка вперше публічно виступила в Україні. Тепер прихильниця країни-агресора анонсувала прем'єру україномовної пісні. Реакція користувачів мережі приголомшує.

У час російсько-української війни Ані Лорак разом із донькою мешкає в Росії. Однак й в Україні останнім часом з'являється все частіше. Ба більше, на конкурсі "Нова хвиля" артистка заявила, що восени відбудеться прем'єра її нового альбому, в якому буде україномовна пісня.

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Ані Лорак випустить україномовну пісню

Скандальна гастролерка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала короткий ролик, який є частиною кліпу на новий україномовний трек "Бачила".

Варто звернути увагу на те, що анонс виходу пісні українською мовою, який відбудеться 24 вересня, Лорак написала російською. Любов до Росії навіть у цьому дописі нікуди не зникла. А повага до рідної землі та її народу – не з'явилася.

Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу… Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання,

– написала Ані Лорак.

Реакція мережі

Засмучує той факт, що коментарі під публікацією російської гастролерки здебільшого позитивні. Її українські шанувальники зазначають, що нетерпляче чекають на прем'єру та співають дифірамби зрадниці.

"Українською? Нарешті!"

"Дуже сильно чекаємо!"

"Найкраща новина! Нетерпляче чекаємо п'ятниці! Боже, як дочекатися прем'єри?! Ці 15 секунд дали зрозуміти, що буде неймовірно душевна робота… Та ще й на рідній мові! Чекаємо!"

"Нетерпляче чекаємо!"

"Яка краса! Відчуваю, що це буде справжня бомба! Дякую, що так тішите нас! Це найкраща осінь! Дуже любимо!"

Позитивні коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншоти інстаграм-сторінки співачки

А негативних коментарів під публікацією майже немає. Що дивно, адже українські активісти неодноразово нагадували Ані Лорак про гастролі в Росії, коли бойовики країни-агресора вбивають українських захисників на Донбасі. Ймовірно, подібні висловлювання артистка видаляє.

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"Та ну, рідну загадала?"

"Слідом за Лободою...З'їздили на рідну землю з концертами і "понеслась". Скільки років рідною мовою не співали. І раптом… Дивно, дівчата. Дивно".



Негативні коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншоти інстаграм-сторінки співачки

Негативні коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншоти інстаграм-сторінки співачки

Громадянська позиція Ані Лорак

Після вторгнення російських військ на нашу територію Ані Лорак продовжувала гастролювати країною-агресором і давала концерти в палаці "Україна".

Зірка прагнула заробляти і в Росії, і в Україні, проте так не вийшло. Українці звинувачували артистку в зраді, а в країні-агресорі їй заборонили виступати на новорічних корпоративах.

Та через деякий час виконавиця все-таки змогла опинитися серед зірок першого ешелону російського шоу-бізнесу. Ба більше, вона оселилася в Росії, а про війну на рідній землі забула.

У лютому 2016 року Лорак виступала для російських "захисників вітчизни", від рук яких дотепер гинуть українські воїни.

Вона не соромиться виступати на російських шоу, конкурсах, фестивалях і отримувати тамтешні нагороди. І навіть хизується новими статуетками в соціальних мережах.

З 2017 року Ані Лорак почала повертатися в Україну та заробляти на прихильниках ще й тут. Однак її концерти не дуже афішували, та й сама зірка активно не розповідала про них.

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