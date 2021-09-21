Во время российско-украинской войны Ани Лорак вместе с дочерью живет в России. Однако и в Украине в последнее время появляется все чаще. Более того, на конкурсе "Новая волна" артистка заявила, что осенью состоится премьера ее нового альбома, в котором будет украиноязычная песня.

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Ани Лорак выпустит украиноязычную песню

Скандальная гастролерша на личной странице в инстаграме опубликовала короткий ролик, который является частью клипа на новый украиноязычный трек "Бачила".

Стоит обратить внимание на то, что анонс выхода песни на украинском языке, который состоится 24 сентября, Лорак написала на русском. Любовь к России даже в этой заметке никуда не исчезла. А уважение к родной земле и ее народу – не появилось.

Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу ... Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях,

– написала Ани Лорак.

Реакция сети

Огорчает тот факт, что комментарии под публикацией Российской гастролерши по большей части положительные. Ее украинские поклонники отмечают, что с нетерпением ждут премьеру и поют дифирамбы предательнице.

"На украинском? Наконец!"

"Очень сильно ждем!"

"Лучшая новость! С нетерпением ждем пятницы! Боже, как дождаться премьеры?! Эти 15 секунд дали понять, что будет невероятно душевная работа... да еще и на родном языке! Ждем!"

"С нетерпением ждем!"

"Какая красота! Чувствую, что это будет настоящая бомба! Спасибо, что так радуете нас! Это лучшая осень! Очень любим!"

Положительные комментарии под заметкой Ани Лорак / скриншоты инстаграм-страницы певицы

А негативных комментариев под публикацией почти нет. Что удивительно, ведь украинские активисты неоднократно напоминали Ани Лорак о гастролях в России, когда боевики страны-агрессора убивают украинских защитников на Донбассе. Вероятно, подобные высказывания артистка удаляет.

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"Да ну, родной вспомнила?"

"Вслед за Лободой… Съездили на родную землю с концертами и "понеслась". Сколько лет на родном языке не пели. И вдруг ... странно, девушки. Странно".



Негативные комментарии под заметкой Ани Лорак / Скриншоты инстаграм-страницы певицы

Негативные комментарии под заметкой Ани Лорак / Скриншоты инстаграм-страницы певицы​

Гражданская позиция Ани Лорак

После вторжения российских войск на нашу территорию Ани Лорак продолжала гастролировать по стране-агрессору и давала концерты во дворце "Украина".

Звезда стремилась зарабатывать и в России, и в Украине, однако так не получилось. Украинцы обвиняли артистку в предательстве, а в стране-агрессоре ей запретили выступать на новогодних корпоративах.

Но через некоторое время исполнительница все-таки смогла оказаться среди звезд первого эшелона российского шоу-бизнеса. Более того, она поселилась в России, а о войне на родной земле забыла.

В феврале 2016 года Лорак выступала для российских "защитников отечества", от рук которых до сих пор гибнут украинские бойцы.

Она не стесняется выступать на российских шоу, конкурсах, фестивалях и получать тамошние награды. И даже щеголяет новыми статуэтками в социальных сетях.

С 2017 года Ани Лорак начала возвращаться в Украину и зарабатывать на поклонниках еще и здесь. Однако ее концерты не очень афишировали, да и сама звезда активно не рассказывала о них.

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