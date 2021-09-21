У час російсько-української війни Ані Лорак разом із донькою мешкає в Росії. Однак й в Україні останнім часом з'являється все частіше. Ба більше, на конкурсі "Нова хвиля" артистка заявила, що восени відбудеться прем'єра її нового альбому, в якому буде україномовна пісня.
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Ані Лорак випустить україномовну пісню
Скандальна гастролерка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала короткий ролик, який є частиною кліпу на новий україномовний трек "Бачила".
Варто звернути увагу на те, що анонс виходу пісні українською мовою, який відбудеться 24 вересня, Лорак написала російською. Любов до Росії навіть у цьому дописі нікуди не зникла. А повага до рідної землі та її народу – не з'явилася.
Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу… Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання,
– написала Ані Лорак.
Реакція мережі
Засмучує той факт, що коментарі під публікацією російської гастролерки здебільшого позитивні. Її українські шанувальники зазначають, що нетерпляче чекають на прем'єру та співають дифірамби зрадниці.
- "Українською? Нарешті!"
- "Дуже сильно чекаємо!"
- "Найкраща новина! Нетерпляче чекаємо п'ятниці! Боже, як дочекатися прем'єри?! Ці 15 секунд дали зрозуміти, що буде неймовірно душевна робота… Та ще й на рідній мові! Чекаємо!"
- "Нетерпляче чекаємо!"
- "Яка краса! Відчуваю, що це буде справжня бомба! Дякую, що так тішите нас! Це найкраща осінь! Дуже любимо!"
Позитивні коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншоти інстаграм-сторінки співачки
А негативних коментарів під публікацією майже немає. Що дивно, адже українські активісти неодноразово нагадували Ані Лорак про гастролі в Росії, коли бойовики країни-агресора вбивають українських захисників на Донбасі. Ймовірно, подібні висловлювання артистка видаляє.
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- "Та ну, рідну загадала?"
- "Слідом за Лободою...З'їздили на рідну землю з концертами і "понеслась". Скільки років рідною мовою не співали. І раптом… Дивно, дівчата. Дивно".
Негативні коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншоти інстаграм-сторінки співачки
Негативні коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншоти інстаграм-сторінки співачки
Громадянська позиція Ані Лорак
- Після вторгнення російських військ на нашу територію Ані Лорак продовжувала гастролювати країною-агресором і давала концерти в палаці "Україна".
- Зірка прагнула заробляти і в Росії, і в Україні, проте так не вийшло. Українці звинувачували артистку в зраді, а в країні-агресорі їй заборонили виступати на новорічних корпоративах.
- Та через деякий час виконавиця все-таки змогла опинитися серед зірок першого ешелону російського шоу-бізнесу. Ба більше, вона оселилася в Росії, а про війну на рідній землі забула.
- У лютому 2016 року Лорак виступала для російських "захисників вітчизни", від рук яких дотепер гинуть українські воїни.
- Вона не соромиться виступати на російських шоу, конкурсах, фестивалях і отримувати тамтешні нагороди. І навіть хизується новими статуетками в соціальних мережах.
- З 2017 року Ані Лорак почала повертатися в Україну та заробляти на прихильниках ще й тут. Однак її концерти не дуже афішували, та й сама зірка активно не розповідала про них.
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- Все змінилося у 2021 році. Взимку співачка публікувала в мережі фото з прогулянки "улюбленим" Києвом, через деякий час заявила, що сумує за Україною. "Сум" виявився настільки сильним, що Лорак дала два концерти в одеському клубі Itaka Beach Resort & Night Club.
- Для величезної кількості українців Ані Лорак досі належить до числа тих зірок-зрадників, які покинули рідну землю у важкий час і поїхали заробляти до ворога.