Це все фєйкі, – Володимир Остапчук поглузував з окупантів, які крадуть українські холодильники

Український телеведучий Володимир Остапчук вкотре висміяв російських окупантів. Він зіграв роль жителя росії, який заперечує мародерства, але стоїть на тлі українського холодильника.

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук опублікував нове відео на особистій сторінці. Цим роликом він поглузував з росіян-мародерів.

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Володимир Остапчук поглузував з росіян

Для відео шоумен "перевтілився" у росіянина, що живе у Бєлгородській області. Він начебто заперечив, що російські солдати крадуть холодильники.

Як житель Бєлгородської області я офіційно заявляю – це все фєйкі про ваші холодильники. Зрозуміло?

– сказав Остапчук з кумедним акцентом.

Після цього він відкрив холодильник (вочевидь, український), де було написано: "Слава Україні! Русні п*зда".

Володимир Остапчук висміяв мародерів: дивіться відео

Зірки глузують з окупантів