Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал новое видео на личной странице. Этим роликом он посмеивался над россиянами-мародерами.

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Владимир Остапчук посмеивался над россиянами

Для видео шоумен "перевоплотился" в живущего в Белгородской области россиянина. Он вроде бы возразил, что русские солдаты воруют холодильники.

Как житель Белгородской области я официально заявляю – это все фейки о ваших холодильниках. Понятно?

– сказал Остапчук с забавным акцентом.

После этого он открыл холодильник (видимо, украинский), где было написано: "Слава Украине! Русни п*зда".

Владимир Остапчук высмеял мародеров: смотрите видео

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