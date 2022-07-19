Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал новое видео на личной странице. Этим роликом он посмеивался над россиянами-мародерами.
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Владимир Остапчук посмеивался над россиянами
Для видео шоумен "перевоплотился" в живущего в Белгородской области россиянина. Он вроде бы возразил, что русские солдаты воруют холодильники.
Как житель Белгородской области я официально заявляю – это все фейки о ваших холодильниках. Понятно?
– сказал Остапчук с забавным акцентом.
После этого он открыл холодильник (видимо, украинский), где было написано: "Слава Украине! Русни п*зда".
Владимир Остапчук высмеял мародеров: смотрите видео
Звезды смеются над оккупантами
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