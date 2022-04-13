Вже є багато історій про те, як орки, які воюють в Україні, обкрадають квартири, виносять усе, навіть труси. А в розмовах з дружинами хизуються, бо привезуть нові речі. Михайло Заливако опублікував саркастичний ролик, який присвятив таким "військовим" Росії.
Дивіться також Замість прем'єри "Холостяка": де Алекса Топольського застала війна та чим він займається зараз
"Буде розпаковка": кумедний ролик про російських дівчат
Бізнесмен опублікував у своєму інстаграмі саркастичне відео. У ньому показано, дівчину російського військового, якій він привіз вкрадений "подарунок" з України. Хлопець у військовій формі каже: "Російським дівчатам вдалося забрати своїх хлопців з війни "на Україні". У другій частині відео з'являється українська блогерка Даша Євтух, яка показує пакет і говорить: "Йду, сумкою теліпаю, довольна. Сьогодні буде розпаковка".
"Розпаковка", – лаконічно та з гумором написав Заливако під відео.
"Буде розпаковка": дивіться відео онлайн
У коментарях підписники Заливаки висловлюють свої враження від перегляду такого ролика.
- "Йой, сміятися ж не можна. Тихо".
- "Якось не гарно сміятися, але ж так воно і є".
- "Чорний гумор".
- "І смішно, і грішно".
- "Я зараз розірвусь від сміху".