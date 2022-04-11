Після звільнення Київщини стало зрозуміло, що в Україну путінська армія прийшла не "визволяти", а вбивати й грабувати. Російські вояки тягнуть з домів усе – від трусів для своїх дружин до унітазів. Після кадрів з базару в Білорусі до них звернувся ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков.
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Андрій Бєдняков потролив російських "визволителів"
Бєдняков склав докупи усе, на що "полюють" окупанти в Україні – iPad, годинник Apple Watch, тостер, приставку, фен, випрямляч для волосся, намисто, сережки, кнопковий телефон, барабани, іграшку, шкарпетки, чоловічі труси та білизну дружини. Ведучий запропонував окупантам бартер – він відправляє їм усе це поштою, а ті вшиваються з його землі.
Так, давайте зробимо так. Я вам зараз все це відправляю поштою, і ви йдете з нашої території. А, книжки не треба. Ось, ось так,
– прокоментував Андрій Бєдняков.
"Визволителям" і їхнім дружинам. Ці посилки по 400 кілограмів", – підписав шоумен.
Андрій Бєдняков склав посилку для "визволителів" і їхніх дружин: відео
Реакція мережі на відео Бєднякова
Фоловери Андрія Бєднякова оцінили жарт і продовжили тролити окупантів у коментарях:
- "Тостер Smeg? З козирів вирішив зайти?";
- "І шматок асфальту поклади, нехай вихваляються сусідам, що в них теж є асфальт у селі";
- "Андрію, нутеллу забув, там же вся мотивація в нуттелі";
- "Такий тостер Smeg коштує дорожче за все село Саратовської області";
- "Я ще можу підкинути! Є білизна, не виправа, правда, але це лише тому, що її більше ніде прати, мій будинок "визволили";
- "Книжки однозначно тут зайве".