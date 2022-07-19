Відомий український телеведучий Володимир Остапчук опублікував нове відео на особистій сторінці. Цим роликом він поглузував з росіян-мародерів.
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Володимир Остапчук поглузував з росіян
Для відео шоумен "перевтілився" у росіянина, що живе у Бєлгородській області. Він начебто заперечив, що російські солдати крадуть холодильники.
Як житель Бєлгородської області я офіційно заявляю – це все фєйкі про ваші холодильники. Зрозуміло?
– сказав Остапчук з кумедним акцентом.
Після цього він відкрив холодильник (вочевидь, український), де було написано: "Слава Україні! Русні п*зда".
Володимир Остапчук висміяв мародерів: дивіться відео
Зірки глузують з окупантів
- "Холостяк" Михайло Заливако показував саркастичне відео, в якому нібито "дівчина" російського військового несе пакет з померлим хлопцем. "Йду, сумкою теліпаю, довольна. Сьогодні буде розпаковка", – каже вона.
- Андрій Бєдняков потролив мародерів – показав те, що вони зазвичай беруть додому – iPad, годинник, побутові прилади та білизну. Він запропонував надіслати їм це поштою, а вони у відповідь нехай "вшиваються" з нашої землі.
- Тарас Тополя глузував з росіян ще кілька років тому. російські коміки з пропагандистського каналу хотіли використати його пісню, тож музикант запропонував їм за це кинути гроші на ЗСУ.