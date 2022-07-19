Відомий український телеведучий Володимир Остапчук опублікував нове відео на особистій сторінці. Цим роликом він поглузував з росіян-мародерів.

Читайте також "Розпалюємо ненависть": Дантесу "прилетіло" від росіян в Ізраїлі ФОТО

Володимир Остапчук поглузував з росіян

Для відео шоумен "перевтілився" у росіянина, що живе у Бєлгородській області. Він начебто заперечив, що російські солдати крадуть холодильники.

Як житель Бєлгородської області я офіційно заявляю – це все фєйкі про ваші холодильники. Зрозуміло?

– сказав Остапчук з кумедним акцентом.

Після цього він відкрив холодильник (вочевидь, український), де було написано: "Слава Україні! Русні п*зда".

Володимир Остапчук висміяв мародерів: дивіться відео

Зірки глузують з окупантів