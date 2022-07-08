Тарас Тополя та гурт "Антитіла" розірвали будь-які зв'язки з росією ще у 2014 році, коли розпочалась війна на Донбасі та окупація Криму. Та близько року тому російські коміки запропонували музикантам кошти за права на одну з пісень.

До слова Alyosha повертається в Україну: "Вже не можу"

Тарас Тополя потролив російських коміків

"Рік-півтора назад ТНТ запускало новий комедійний проєкт, якийсь дуже крутий. Його робила команда "Камизяки", а у них там прям купа грошей, усе клас. І вони звернулися до нас, бо хотіли зробити нашу пісню "Палені вогнями" – "Бери своє" вона називається – основною піснею цього проєкту", – розповів соліст гурту.

Тарас Тополя погодився "віддати" гумористам пісню, але за одної умови – скинути гроші на Збройні Сили України.

Ми сказали: "Так, добре, робіть. Ми вам зараз скидаєм рахунок – оплатіть нам, будь ласка, очистіть права, скиньте гроші одразу на Збройні сили України". Ну і вони загубилися. Тобто у нас таке відношення до росії і до російського ринку,

– поділився артист.

"Ми закрили повністю цю сторінку з росією, абсолютно відрізали. Мені російська культура нецікава і ніколи не була. Я це не вважаю надбанням людства. Це гарно промотована імперією певна белетристика, великою мірою графоманство", – підкреслив Тополя.

Як зірки тролять росіян