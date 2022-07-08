Тарас Тополя та гурт "Антитіла" розірвали будь-які зв'язки з росією ще у 2014 році, коли розпочалась війна на Донбасі та окупація Криму. Та близько року тому російські коміки запропонували музикантам кошти за права на одну з пісень.
До слова Alyosha повертається в Україну: "Вже не можу"
Тарас Тополя потролив російських коміків
"Рік-півтора назад ТНТ запускало новий комедійний проєкт, якийсь дуже крутий. Його робила команда "Камизяки", а у них там прям купа грошей, усе клас. І вони звернулися до нас, бо хотіли зробити нашу пісню "Палені вогнями" – "Бери своє" вона називається – основною піснею цього проєкту", – розповів соліст гурту.
Тарас Тополя погодився "віддати" гумористам пісню, але за одної умови – скинути гроші на Збройні Сили України.
Ми сказали: "Так, добре, робіть. Ми вам зараз скидаєм рахунок – оплатіть нам, будь ласка, очистіть права, скиньте гроші одразу на Збройні сили України". Ну і вони загубилися. Тобто у нас таке відношення до росії і до російського ринку,
– поділився артист.
"Ми закрили повністю цю сторінку з росією, абсолютно відрізали. Мені російська культура нецікава і ніколи не була. Я це не вважаю надбанням людства. Це гарно промотована імперією певна белетристика, великою мірою графоманство", – підкреслив Тополя.
Як зірки тролять росіян
- "Холостяк" Михайло Заливако глузував з окупантів, які мародерять та крадуть речі з українських будинків. Він показав саркастичне відео, в якому нібито "дівчина" російського військового несе пакет з померлим хлопцем. "Йду, сумкою теліпаю, довольна. Сьогодні буде розпаковка", – каже вона.
- Андрій Бєдняков також потролив мародерів – показав те, що вони зазвичай беруть додому – iPad, годинник Apple Watch, тостер, приставку, фен, випрямляч для волосся, намисто, сережки, кнопковий телефон, барабани, іграшку та білизну. Він запропонував надіслати їм це поштою, а вони у відповідь нехай "вшиваються" з нашої землі.