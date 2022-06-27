Колега Лідії – Євгенія Цвєтанська опублікувала допис у фейсбуці, емоційно звернулася до російських окупантів, які обстріляли район, в якому вона живе.

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Російська ракета влучила в будинок Лідії Таран

Лідія, яка зараз перебуває з донькою у Франції, прокоментувала допис колеги. Вона зазначила, що в будинку в Києві, в який влучила ракета, розташована її квартира. На щастя, тоді в помешканні нікого не було.

Все вибито, але ніби не горить. Головне, що там не було мене і малої. Колеги з ефіру закликають мене повернутись, бо ж в Києві вже безпечно. Я собі уявила, що дала слабину і приїхала, щоб не почуватися зрадницею,

– написала ведуча.



Лідія Таран про обстріл будинку / Скриншот з фейсбуку Євгенії Цвєтанської

26 червня окупанти запустили на Київ 14 ракет. На жаль, не всі вдалося збити. Декілька влучили у багатоповерхівки та дитячий садок. Згодом Сергій Притула повідомив, що в той садок до війни ходила його донька. На щастя, на момент обстрілу нікого поряд з будівлею не було.

Знаменитості, чиї будинки знищили окупанти

У новому інтерв'ю співачка Наталія Могилевська розповіла, що її будинку в Бучі більше немає. Спочатку окупанти жили там, а, коли йшли, розбомбили будинок.

Телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. До війни там мешкала його родина. Нещодавно чоловік повідомив, що російські військові зруйнували будинок, в якому була їхня квартира. Також вони знищили школу, в якій колись навчався Бєдняков.

Батьки співачки Олі Цибульської деякий час жили в окупації в Ірпені. На щастя, їм вдалося виїхати з міста. Поки окупанти перебували там, зруйнували будинок, в якому була квартира батьків виконавиці.

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