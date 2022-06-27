Коллега Лидии – Евгения Цветанская опубликовала сообщение в фейсбуке, эмоционально обратилась к российским оккупантам, обстрелявшим район, в котором она живет.

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Российская ракета попала в дом Лидии Таран

Лидия, которая сейчас находится с дочерью во Франции, прокомментировала запись коллеги. Она отметила, что в доме в Киеве, в который попала ракета, находится ее квартира. К счастью, тогда в доме никого не было.

Все выбито, но вроде бы не горит. Главное, что там не было меня и малышки. Коллеги из эфира призывают меня вернуться, потому что в Киеве уже безопасно. Я себе представила, что дала слабину и приехала, чтобы не чувствовать себя предательницей,

– написала ведущая.



Лидия Таран об обстреле дома / Скриншот с фейсбука Евгении Цветанской

26 июня оккупанты запустили на Киев 14 ракет. К сожалению, не все удалось сбить. Несколько попали в многоэтажки и детский сад. Впоследствии Сергей Притула сообщил, что в тот садик до войны ходила его дочь. К счастью, к моменту обстрела никого рядом со зданием не было.

Знаменитости, чьи дома уничтожили оккупанты

В новом интервью певица Наталья Могилевская рассказала, что ее дома в Буче больше нет. Сначала оккупанты жили там, а когда шли, разбомбили дом.

Телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. До войны там жила его семья. Недавно мужчина сообщил, что российские военные разрушили здание, в котором находилась их квартира. Также они уничтожили школу, в которой когда-то учился Бедняков.

Родители певицы Оли Цыбульской некоторое время жили в оккупации в Ирпене. К счастью, им удалось уехать из города. Пока оккупанты находились там, разрушили дом, в котором была квартира родителей исполнительницы.

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