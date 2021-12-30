Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини та розсекретив ім'я доньки

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин 30 грудня став батьком. Він розповів, як минули пологи його дружини та зізнався, що доньку назвав Єлизаветою.

Український співак та новоспечений батько Роман Сасанчин поділився першими подробицями після народження донечки. Він розповів, як пройшли пологи й розсекретив ім'я доньки.

Важливо Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його кохана Іванна вперше стали батьками

Роман Сасанчин про пологи

Артист поділився, що як вагітність, так і пологи були нелегкими. "Вже сьогодні о другій годині ночі Іванка телефонує і каже: "У мене перейми почалися". З тої години я з нею сидів. Вона не змогла природно народити, її кесарили. Буквально пів години тому мені принесли маленьке чудо! Я не можу передати ці емоції", – поділився зірковий батько.

Хоч спершу Роман Сасанчин сумнівався, чи піде на партнерські пологи, вже перед важливою подією він таки вирішив наважитися на те, щоб підтримати кохану в процесі.

Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таке таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її,

– розповів виконавець.

Новоспечений татусь розсекретив ім'я донечки: "Назвали Єлизавета. Елізабет буде у паспорті". Він додав, що ніколи не думав про те, що стане батьком у 19 років.

"Я ніколи не міг подумати… Я дуже переживав. Це насамперед відповідальність. Багато чого для дитини зробити. Коли я сидів у палаті й почув крик на весь коридор, я одразу зрозумів, що це моє", – сказав Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин з донькою / Фото з інстаграму Сасанчина

Вагітність дружини Романа Сасанчина