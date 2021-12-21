Різдво скасовується: чому Єлизавета II не поїде святкувати у Сандрингем
Джерело:Sky News
Британська королева Єлизавета II не святкуватиме Різдво у Сандрингемі разом зі своєю родиною, як це відбувалось щороку. Проте вона зможе побачитись із рідними у Віндзорському замку, де зараз проживає. Все через COVID-19.
У Букінгемі підтвердили інформацію, що Єлизавета II особисто ухвалила таке рішення після ретельного розгляду. Все зумовлено швидким поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Варто згадати У фіолетовій сукні: традиційне привітання королеви Єлизавети ІІ з Різдвом – відео
Королева залишиться у Віндзорському палаці, а до неї приїдуть найближчі родичі. Гості повинні будуть дотримуватись усіх правил безпеки.
Зазначимо, що раніше королева скасувала традиційний святковий обід у Віндзорі, 21 грудня, для широкого кола сім'ї, де повинні були прийти 50 членів королівської сім'ї. Причиною стало також поширення COVID-19.
Різдво-2021 у королівському дворі
- Майбутнє Різдво Єлизавета II вперше за 74 роки проведе без свого чоловіка. Принц Філіп помер у 99-річному віці у квітні 2021 року.
- Торік подружжя святкувало Різдво лише удвох у Віндзорі, а об'єднатись із сім'єю королева могла лише під час "дистанційної" фотосесії.
- Довгий час ходили чутки про погіршення стану здоров'я монархині, однак тепер вони вважаються безпідставними. Єлизавета II почувається добре і вже готується до свят.
- У Віндзорському замку, а також Голірудському палаці вже запалили ялинки. Єлизавета II має можливість сповна насолоджуватися святковою атмосферою.
- Святкувати Різдво у Сандрингемі впродовж кількох днів стало традицією. Там збирається найближча родина королеви. Про ці дні також зняли фільм "Спенсер", де головною героїнею виступила принцеса Діана.