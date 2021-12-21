У Букінгемі підтвердили інформацію, що Єлизавета II особисто ухвалила таке рішення після ретельного розгляду. Все зумовлено швидким поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Королева залишиться у Віндзорському палаці, а до неї приїдуть найближчі родичі. Гості повинні будуть дотримуватись усіх правил безпеки.

Зазначимо, що раніше королева скасувала традиційний святковий обід у Віндзорі, 21 грудня, для широкого кола сім'ї, де повинні були прийти 50 членів королівської сім'ї. Причиною стало також поширення COVID-19.

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