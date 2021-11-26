Після тривожних новин про стан здоров'я королеви Єлизавети II з'явилися новини про її самопочуття. Її Величність нібито повідомила рідним, що почувається набагато краще.

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Єлизавета II добре почувається і готується до Різдва

Королева 17 грудня хоче відправитися у Норфолк. Щоправда, скоріш за все вона порушить традицію, і не їхатиме поїздом, а полетить вертольотом. Вона хоче відсвяткувати Різдво разом з усією родиною в Сандрінгемському палаці.

Королева повідомила всім, що останнім часом почувається набагато краще, і дуже чекає, коли прийме їх на Різдво. Як і інші сім'ї, це буде перший раз, коли Її Величність зможе зібратися зі своєю великою родиною після того, як була самотньою через пандемію коронавірусу,

– пишуть джерела.

Залишається невідомим те, чи запише Єлизавета II різдвяне привітання.

Покращене самопочуття Її Величності підтверджує й те, що вона вже кілька разів виходила на публіку: