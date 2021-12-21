В Букингеме подтвердили информацию, что Елизавета II лично приняла такое решение после тщательного рассмотрения. Все обусловлено быстрым распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
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Королева останется в Виндзорском дворце, а к ней приедут родственники. Гости должны будут соблюдать все правила безопасности.
Отметим, что ранее королева отменила традиционный праздничный обед в Виндзоре, 21 декабря, для широкого круга семьи, где должны были прийти 50 членов королевской семьи. Причиной стало распространение COVID-19.
Рождество-2021 в королевском дворе
- Предстоящее Рождество Елизавета II впервые за 74 года проведет без своего мужа. Принц Филипп умер в 99-летнем возрасте в апреле 2021 года.
- В прошлом году супруги праздновали Рождество только вдвоем в Виндзоре, а объединиться с семьей королева могла только во время "дистанционной" фотосессии.
- Долгое время ходили слухи об ухудшении состояния здоровья монарха, однако теперь они считаются безосновательными. Елизавета II чувствует себя хорошо и уже готовится к праздникам.
- В Виндзорском замке, а также Холирудском дворце уже зажгли елки. Елизавета II имеет возможность сполна наслаждаться праздничной атмосферой.
- Праздновать Рождество в Сандрингеме в течение нескольких дней стало традицией. Там собирается ближайшая семья королевы. Об этих днях также сняли фильм "Спенсер", где главной героиней выступила принцесса Диана.