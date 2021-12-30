Рідкісні, але ефектні: всі появи Меган Маркл на публіці у 2021 році

Меган Маркл не так часто з'являлась на публіці у 2021 році, ймовірно, через вагітність та пандемію. Однак усі її рідкісні, але ефектні виходи пропонуємо переглянути у добірці.

У 2021 році дружина принца Гаррі вже не була членкинею королівської родини, тому могла поставати й у відвертих образах. Однак вона надавала перевагу широким штанам, ніжним сукням вільного крою та елегантним зачіскам.

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Виходи Меган Маркл у 2021 році

Вперше цьогоріч на публіці дружина принца Гаррі з'явилась вагітною. Це був її перший вихід і після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Меган Маркл записала відеозвернення з дому для благодійного концерту Global Citizen Vax Live. Вона позувала у кораловій сукні від Carolina Herrera вільного крою, яка злегка підкреслила вагітний живіт. Меган довершила образ розкішними аксесуарами: кулоном від Awe Inspired, сережками, браслетом і годинником Cartier. Кохана принца Гаррі вклала волосся локонами та зробила макіяж з акцентом на очах.

Вже після народження доньки Меган Маркл записала жартівливе відео, спрямоване запустити благодійну кампанію. Для нього вона позувала в елегантному образі. Дружина принца Гаррі одягнула трикотажну сукню молочного кольору з декольте. Зверху вона накинула кардиган та поєднала вбрання з туфлями-човниками. Образ доповнювали незвичні золоті підвіски – сузір'я Тельця та Близнюків, під знаками зодіаку яких народились її діти. Меган зібрала волосся у пучок та зробила легкий макіяж.



Меган Маркл / Скриншот з відео

У вересні на Меган Маркл та принца Гаррі чекала ділова поїздка до Нью-Йорку у зв'язку з концертом Global Citizen Live. Вперше вони вийшли у світ поблизу Всесвітнього торгового центру 1. Меган з'явилась на публіці у стриманому аутфіті. Вона постала у чорних штанах-кльош та водолазці, поєднавши комплект з темно-синім пальтом, туфлями на підборах з гострим носком та сережками. Дружина принца Гаррі довершила образ акуратним пучком та макіяжем, підкресливши очі темними тінями, а губи – рожевим блиском.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Того самого дня подружжя прибуло на ділову зустріч. Меган Маркл значно змінила свій look, одягнувши спідницю-олівець замість штанів та пальто кольору кемел замість темного пальта. Вона доповнила образ чорними туфлями-човниками, сумочкою та великими сонцезахисними окулярами. Зачіска й макіяж залишилися такими самими.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Наступного дня принц Гаррі та Меган Маркл побували в одній зі шкіл традиційного афроамериканського формату. Маркл для чергового виходу обрала розкішний аутфіт. Він складався з широких штанів, кофти та короткого кашемірового пальта італійського бренду Loro Piana. Усе вбрання вишневого кольору Меган поєднала з червоними туфлями-човниками на підборах від Manolo Blahnik. Вишукані прикраси завершили образ дружини принца Гаррі.

, що аксесуари Меган Маркл коштували 400 тисяч доларів, а вбрання й туфлі обійшлися у 8 тисяч доларів. Це обурило користувачів мережі, адже пара відвідувала школу з дітьми з малозабезпечених сімей. Коментатори висловили думку про те, що Меган могла одягнутись скромніше.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Фінальним виходом Меган і Гаррі у Нью-Йорку був захід Global Citizen Live, що відбувся в Нью-Йорку на Великій галявині в Центральному парку. На подію Маркл приїхала у молочній мінісукні з вишивкою від Valentino. Вона постала у чорних туфлях-човниках. Дружина принца Гаррі зібрала волосся в елегантний пучок, розпустивши лиш кілька пасем спереду. Меган також зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем.

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Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Меган Маркл зняла відео для дитячого ютуб-каналу, де у своєму саду прочитала дебютну дитячу книжку "Лавка". Для ролика вона одягнула сині джинси та ніжно-блакитну сорочку. Родзинками образу стали аксесуари – кілька браслетів, підвіска, сережки, а також золотий годинник від Cartier, який належав принцесі Діані. Дружина Гаррі зібрала волосся в пучок та підкреслила риси обличчя легким макіяжем.

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Меган Маркл взяла участь в саміті DealBook Online у газеті The New York Times, де поспілкувалася з іншими учасниками. Увагу привернув і її стильний образ. Дружина принца Гаррі позувала перед камерами у темній кофті на короткий рукав, штанах вільного крою та туфлями-човниками на високих підборах у тон. Вона підкреслила фігуру темним шкіряним ременем. Меган вклала волосся локонами, нафарбувала очі темними тінями й губи – рожевою помадою.



Меган Маркл на саміті / Скриншот з відео

У листопаді Меган Маркл та принц Гаррі разом вийшли у світ. Вони з'явилися на гала-концерті салюту свободі (Salute To Freedom Gala). Цей образ герцогині запам'ятався найбільше – він був яскравим та доволі відвертим. Меган постала у вечірній червоній сукні Carolina Herrera зі шлейфом, без рукавів та з декольте. Вона поєднала вбрання з атласними кораловими туфлями, каблучкою, сережками й браслетами. Волосся Маркл було зібране у високий пучок, на повіках красувалися довгі стрілки, а матова помада підкреслила губи.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Наприкінці року дружину принца Гаррі підловили в каліфорнійському магазині Pierre LaFond & Co, де вона обирала подарунки до свят. Меган вийшла у світ у стильному образі – довгому коричневому пальті від бюджетного бренду Massimo Dutti, бежевій шапці та коричневими чобітками на підборах. Також Маркл мала на обличчі сонцезахисні окуляри й синю захисну маску.



Меган Маркл / Фото Elle