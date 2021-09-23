Перший вихід у світ Меган та Гаррі

У четвер, 23 вересня, принц Гаррі та Меган Маркл з робочою зустріччю прибули до Нью-Йорка. Папараці одразу ж сфотографували пару поблизу Всесвітнього торгового центру 1.

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Подружжя зустрілося з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо, його дружиною і сином, а також губернатором штату Кеті Хокул.

Меган та Гаррі залишаться у Нью-Йорку на певний час. У суботу вони з'являться у Центральному парку, де буде проходити концерт Global Citizen Live за участю багатьох знаменитостей. Цей захід присвячений вакцинації та рівному доступі всіх людей до щеплення.

Невідомо, чи пара взяла з собою дітей – старшого сина Арчі та маленьку Лілібет Діану. Ймовірно, вони залишилися вдома разом з бабусею, мамою Меган Маркл Дорією Регланд.

Образ Меган Маркл

Дружина принца Гаррі з'явилась на публіці в стриманому монохромному аутфіті. Вона постала перед камерами у чорних штанах-кльош та водолазці. Меган поєднала вбрання з темно-синім пальтом, туфлями на підборах з гострим носком та сережками-підвісками.

Маркл зібрала волосся у низький акуратний пучок та зробила на обличчі макіяж. Вона підкреслила очі темними тінями й злегка підкреслила губи рожевим блиском.

Фото виходу пари можна переглянути за посиланням.

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