На початку червня Меган Маркл презентувала дитячу книжку, в якій описала стосунки батька з сином. Казка натхненна віршем, котрий вона написала принцу Гаррі на День батька, через місяць після народження сина Арчі. Хоч твір можна купити за 18 доларів (майже 500 гривень), герцогиня Сассекська прочитала його для підписників ютуб-каналу Brightly Storytime.

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"Я написала цей вірш для свого чоловіка й нашого сина Арчі, а потім перетворила його на книжку, щоб ви теж могли насолодитися", – заявила Меган Маркл.

Образ Меган Маркл

Відео для дитячого ютуб-каналу дружина принца Гаррі зняла в саду свого маєтку в Монтесіто, вартість якого оцінюють у понад 14 мільйонів доларів. Вона підібрала скромний повсякденний образ – джинси й ніжно-блакитну сорочку, рукава якої закотила. Волосся Меган Маркл зібрала в тугий пучок, а на обличчя нанесла макіяж, підкресливши очі.

Чи не найбільшу увагу преси привернули коштовні аксесуари герцогині Сассекської. Вона засвітила золотий годинник Cartier, який належав її покійній свекрусі принцесі Діані. Крім того, Меган одягла два браслети, ланцюжок з підвіскою і сережки з камінням.

Меган Маркл / Скриншот з відео

Нагадаємо, востаннє Меган Маркл з'являлась на публіці наприкінці вересня. З принцом Гаррі вона літала до Нью-Йорка на ділову зустріч з представницею США при ООН.

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