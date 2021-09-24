23 вересня подружжя принца Гаррі та Меган Маркл відправилися до Нью-Йорку, де вперше разом з'явилися на публіці мало не за рік. Їхні насичені робочі дні у місті продовжуються.

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Ділова зустріч Меган і Гаррі

Вдень принц Гаррі та Меган Маркл завітали на приватну зустріч з представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд. Вони обговорили питання расової дискримінації, ментального здоров'я населення, а також розмовляли про життя світу після пандемії коронавірусу.



Лінда Томас-Грінфілд, принц Гаррі й Меган Маркл / Фото з твітеру Томас-Грінфілд

Образ Меган Маркл

Після зустрічі з мером Нью-Йорку дружина принца Гаррі частково змінила свій look. Цього разу вона постала у чорній водолазці та спідниці-олівцю довжини міді. Зверху Маркл одягнула стильне пальто кольору кемел.

Меган доповнила образ темною сумочкою, туфлями-човниками та масивним золотим браслетом. Зачіска та макіяж залишилися такі самі – низький пучок та smokey eyes.



Лінда Томас-Грінфілд, принц Гаррі й Меган Маркл / Фото з твітеру Томас-Грінфілд

Виходи Меган і Гаррі в Нью-Йорку