23 вересня подружжя принца Гаррі та Меган Маркл відправилися до Нью-Йорку, де вперше разом з'явилися на публіці мало не за рік. Їхні насичені робочі дні у місті продовжуються.
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Ділова зустріч Меган і Гаррі
Вдень принц Гаррі та Меган Маркл завітали на приватну зустріч з представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд. Вони обговорили питання расової дискримінації, ментального здоров'я населення, а також розмовляли про життя світу після пандемії коронавірусу.
Лінда Томас-Грінфілд, принц Гаррі й Меган Маркл / Фото з твітеру Томас-Грінфілд
Образ Меган Маркл
Після зустрічі з мером Нью-Йорку дружина принца Гаррі частково змінила свій look. Цього разу вона постала у чорній водолазці та спідниці-олівцю довжини міді. Зверху Маркл одягнула стильне пальто кольору кемел.
Меган доповнила образ темною сумочкою, туфлями-човниками та масивним золотим браслетом. Зачіска та макіяж залишилися такі самі – низький пучок та smokey eyes.
Лінда Томас-Грінфілд, принц Гаррі й Меган Маркл / Фото з твітеру Томас-Грінфілд
Виходи Меган і Гаррі в Нью-Йорку
- Подружжя вже зустрілося з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо, його дружиною і сином, а також губернаторкою штату Кеті Хокул у Всесвітньому торговому центрі 1.
- У суботу на Меган Маркл та принца Гаррі чекає виступ на концерті Global Citizen Live за участю багатьох знаменитостей у Центральному парку. Свою промову пара присвятить доступу людей до вакцини від коронавірусу.