Рибак і Тригубенко з "Холостячки" волонтерять: як ексзалицяльники Мішиної допомагають ЗСУ

Фіналісти "Холостячки", які боролися за Ксенію Мішину, використовують свою медійність з користю. Андрій Рибак та Олексій Тригубенко об'єднались і закуповують тепловізори для ЗСУ.

Хлопці не стали брати до рук зброю та вступати до лав тероборони, вони допомагають у тилу. У Рибака – 205 тисяч фоловерів в інстаграмі, у Тригубенка – 161 тисяча, тож свою популярність вони спрямували на користь Збройних сил України.

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Чоловіки збирають гроші та закуповують для військових дороге обладнання, зокрема тепловізори. Першу партію вже відправили на фронт, на черзі друга, яку Андрію та Олексію вдалось відшукати в Європі.

Перша партія тепловізорів вже вирушає до хлопців на передову! Все відправляємо відразу до частин, без посередників і складів,

– розповіли фіналісти "Холостячки".

Рибак і Тригубенко з "Холостячки" волонтерять: фото та відео

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Як учасники "Холостячки" допомагають у війну

Переможець другого сезону "Холостячки" Андрій Задворний , в якого закохалась Злата Огнєвіч, пішов у добровольці та волонтерить завдяки інстаграму – збирає допомогу для військового шпиталю та інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

, в якого закохалась Злата Огнєвіч, пішов у добровольці та волонтерить завдяки інстаграму – збирає допомогу для військового шпиталю та інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Ілля Рибальченко з першої "Холостячки" теж вступив у тероборону й навіть потрапив під обстріли на другий день служби. На щастя, в нього не влучили.

з першої "Холостячки" теж вступив у тероборону й навіть потрапив під обстріли на другий день служби. На щастя, в нього не влучили. Улюбленець телеглядачок і друг Злати Огнєвіч Максим Тарапата теж у лавах територіальної оборони Києва.

Повний текст публікації Андрія Рибака:

Перша партія тепловізорів вже вирушає до хлопців на передову! Все відправляємо відразу до частин, без посередників і складів, де вантаж може лежати тижнями в очікуванні розподілу!

Наразі вже є нова партія в Європі! Залишилося лише зібрати кошти! Потрібно близько 40 тисяч доларів США! Сума велика, але разом ми впораємося! Кожен може бути корисним! Будь-який внесок важливий! Якщо немає можливості надіслати гроші, робіть репост!

Уся звітність буде тут! Ми особисто відповідаємо за збір!