Крім так званих артистів на мітингу-концерті засвітилися директорка телеканалу "ТНТ" Тіна Канделакі, співачка Наталія Подольська, ведучий Дмитро Губернієв. По всіх тих, хто підтримує кровопролиття в Україні, жорстко "пройшовся" Алан Бадоєв.

До теми "Чому в нього ніхто не вистрелив": Остапчук і Мішина потролили Путіна через виступ у Москві

Алан Бадоєв про мітинг-концерт на "Лужниках"

Тисячі втрачених душ. Грьобана орда, сучасний Гітлер зібрав свою секту. Ось ті, хто пісні співав на сектантському ігрищі нацизму у Росії. Власне кажучи, давно забуті імена, в яких немає можливостей ніде, крім Кремля,

– різко заявив Алан Бадоєв.

Найбільше від режисера перепало Поліні Гагаріній, якій він знімав кліпи. На пропагандистському мітингу-концерті вона заспівала хіт Віктора Цоя "Кукушка", котрий за життя був відомий своєю антивоєнною позицією.

"Піду нап'юсь за душу Поліни. Так мізерно використовувати талант. Відтепер твій голос дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українців", – написав кліпмейкер.

Алан Бадоєв про мітинг-концерт на "Лужниках" у Москві: фото з інстаграм-сторіс

До теми Кінорежисер Алан Бадоєв задоволений вчинком Земфіри: "Я дуже чекав на це і вірив"

Нагадаємо, ще раніше Алан Бадоєв побив горшки з фанатом Путіна Тіматі. Після того, як репер "наїхав" на його підопічного Макса Барських, він запросив його в Україну, пройтися випаленими російською армією містами та подивитися в очі людей.